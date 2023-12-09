Jonatan Christie Libatkan Psikolog demi Hancurkan Dominasi Viktor Axelsen di BWF World Tour Finals 2023

JAKARTA - Jonatan Christie mengusung ambisi menghancurkan hegemoni Viktor Axelsen dalam menatap BWF World Tour Finals 2023. Tunggal putra Indonesia itu sampai melibatkan psikolog demi mewujudkan harapan itu.

BWF World Tour Finals 2023 akan digelar pada 13-17 Desember mendatang di Hangzhou, China. Jonatan diprediksi akan tampil menggila menyusul motivasi tinggi usai menjuarai French Open 2023.

Tentu lawan yang sangat harus dipwaspadai Jojo adalah Axelsen. Untuk diketahui, sang nomor satu dunia tersebut merupakan juara bertahan BWF World Tour Finals.

Dalam mencapai misi tersebut, Jonatan dibantu oleh seorang psikolog. Selain yang disediakan PBSI, pemain berusia 26 tahun itu juga menyewa jasa psikolog pribadi.

“Ada (psikolog) pribadi, ada dari PBSI juga. tapi lebih ke yang bisa keep contact, ya itu yang tadi saya bilang, dengan adanya psikolog banyak hal yang sepertinya dulu-dulu itu saya tidak pernah terpikirkan,” kata Jonatan kepada awak media termsuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Pelatnas PBSI di Cipayung, dikutip pada Sabtu (9/12/2023).

“Tapi ketika saya selalu diskusi keseharian saya di lapangan, di latihan, maupun terakhir kemarin pas ketemu Axelsen, banyak hal yang ternyata ada momen-momen atau pembelajaran yang dulu-dulu tidak tahu akan hal itu,” imbuh pria asal Jakarta itu.