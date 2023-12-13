Tak Muluk-Muluk, Max Verstappen Santai Jika Hanya Menang 10 Seri F1 2024

JUARA F1 2023, Max Verstappen, tampaknya masih diunggulkan lagi di balap musim 2024 mendatang. Pembalap Red Bull Racing itu telah mencatatkan dominasinya selama musim 2023.

Dia mampu menang di 19 dari 23 seri balapan musim ini. Verstappen lantas digadang-gadang bisa mematahkan rekornya sendiri musim depan dengan menang sebanyak 20 seri.

Namun juara F1 tiga kali itu tidak ingin muluk-muluk memasang target. Alih-alih membebani diri, Verstappen hanya mau realistis saja menjalani persaingan tahun depan.

Dia bahkan tidak masalah jika hanya bisa menang di 10 seri saja pada F1 2024. Menurutnya, hal yang terpenting adalah memperbaiki performa diri.

Namun ambisi Verstappen untuk tetap juara masih ada. Dia tetap ingin menambah gelarnya dalam persaingan balap mobil bergengsi dunia itu.

"Secara realistis, tentu saja, ini tidak bisa lebih baik dari apa yang telah kami capai, tapi menurut saya ini tidak selalu tentang mencoba memenangkan 20 balapan," ujarnya, dipetik dari Crash, Selasa (12/12/2023).