HOME SPORTS F1 & A1

Tampil Superior dalam 3 Tahun Terakhir, Max Verstappen Dianggap Legenda F1 seperti Lewis Hamilton

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |00:01 WIB
Tampil Superior dalam 3 Tahun Terakhir, Max Verstappen Dianggap Legenda F1 seperti Lewis Hamilton
Momen Max Verstappen bersama Lewis Hamilton. (Foto: Reuters)
A
A
A

SAO PAULO – Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen tampil superior dalam tiga musim terakhir karena selalu keluar sebagai juaranya. Melihat hal tersebut, legenda Formula One (F1), Emerson Fittipaldi, menyamakan Verstappen dengan Lewis Hamilton karena mampu memanfaatkan momentum untuk mendominasi ajang balap mobil tersebut.

Kecuali pada musim 2016, Hamilton mendominasi F1 dalam periode 2014 hingga 2020 dengan meraih enam gelar juara dunia bersama Mercedes-AMG Petronas. Takhtanya baru lengser ketika direbut oleh Verstappen dalam balapan kontroversial di seri terakhir GP Abu Dhabi 2021.

Sejak menjadi juara dunia di musim 2021, Verstappen tampil luar biasa di F1 2022. Bahkan, dia semakin berjaya di musim 2023 sehingga terlihat bisa memecahkan rekor demi rekor dengan mudah.

Bintang asal Belanda itu memenangkan 19 balapan dari 22 seri yang ada dengan koleksi 21 podium. Dia juara dengan torehan 575 poin, selisih 290 angka dari rekan setimnya yang menjadi runner up, Sergio Perez.

Max Verstappen

Karena itu, Fittipaldi menyandingkan dominasi Verstappen yang terjadi saat ini dengan apa yang dilakukan Hamilton pada masa jayanya. Menurutnya, pembalap Red Bull Racing itu berada dalam kondisi terbaik dari segala sisi dan dia mampu memaksimalkannya untuk menjadi yang terbaik selama bertahun-tahun di F1.

“Dia sedang menjalani tahap puncak dalam kariernya, dengan tim yang sangat bagus dan mobil yang sangat bagus. Dia tampil seperti ketika Hamilton mendominasi dengan Mercedes selama beberapa tahun. Dia memanfaatkannya semaksimal mungkin,” kata Fittipaldi dilansir dari Formula1news, Rabu (13/12/2023).

Halaman:
1 2
