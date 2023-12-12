Belum Nyerah, KTM Bakal Tambah Tim Satelit Lagi di MotoGP 2025

MATTIGHOFEN – Upaya KTM memiliki tim ketiga di MotoGP 2024 dipastikan batal karena pihak Dorna Sport tak memberikan lampu hijau. Meski begitu, KTM belum mau menyerah dan akan berusaha lagi membuat tim satelit tambahan untuk MotoGP 2025 mendatang.

Seperti diketahui, pada MotoGP 2023 lalu, KTM mencoba untuk membujuk beberapa tim satelit untuk bergabung dengan mereka, tetapi tak ada yang mau melakukannya. Dorna Sport selaku promotor pun masih tak memberikan slot tim baru sehingga akhirnya rencana mereka untuk menambah tim di musim 2024 gagal.

Karena itu, Beirer mengatakan bahwa fokus KTM saat ini adalah mempersiapkan materi-materi baru untuk tim pabrikan mereka, yakni Red Bull KTM dan tim satelit, GASGAS Tech3 untuk menyambut MotoGP 2024. Semua itu akan dicoba dalam tes pramusim di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada Februari 2024 mendatang.

“Setelah musim ini, seluruh fokus kami tertuju pada musim 2024. Penyelesaian materi baru dan membawa Pedro Acosta bersaing di Kejuaraan Dunia MotoGP kini menjadi prioritas,” kata Beirer dilansir dari Speedweek, Selasa (12/12/2023).

Akan tetapi, Beirer membeberkan bahwa KTM memang masih punya keinginan untuk memiliki tim satelit kedua alias tim ketiga mereka di MotoGP pada 2025 mendatang. Sebab menurutnya hal itu akan menjadi keuntungan bagi merek asal Austria tersebut.

Adanya tambahan tim dapat membantu KTM dalam hal pengembangan terhadap proyek mereka. Menurut Beirer, keputusan bahwa KTM bakal mencoba untuk memiliki tim ketiga bakal dilakukan pada awal musim depan.

“Kami ingin membuat keputusan akhir dalam tiga bulan pertama musim baru, apakah kami mengincar tim MotoGP ketiga. Jika Anda bertanya kepada saya hari ini, saya akan menjawab: 'Ya, saya ingin tim ketiga.' Karena ada keuntungan dengan enam pembalap, bukan empat,” jelas Beirer.