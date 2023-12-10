Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Demi Bisa Bersaing di MotoGP 2024, Brad Binder Minta KTM Benahi Hal Ini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |21:35 WIB
Demi Bisa Bersaing di MotoGP 2024, Brad Binder Minta KTM Benahi Hal Ini
Pembalap Tim Red Bull KTM, Brad Binder. (Foto: MotoGP)
A
A
A

STELLENBOSCH – Menatap MotoGP 2024, pembalap Red Bull KTM, Brad Binder mengaku cukup optimis. Namun, ia meminta kepada KTM untuk membenahi satu hal yang krusial, yakni edge grip alias cengkeraman lateral, agar dirinya dapat bersaing di musim baru nanti.

Perlu diketahui, MotoGP 2023 menjadi musim terbaik Binder di kelas utama sejak promosi bersama tim pabrikan KTM pada 2020 silam. Dia mampu mengemas 293 poin dan finis di peringkat empat klasemen.

Hasil itu membuatnya menjadi pembalap non-Ducati terbaik di MotoGP 2023. Penampilannya memang cukup impresif musim lalu dengan koleksi dua kemenangan sprint di GP Argentina dan Spanyol serta lima podium balapan utama.

Sayangnya, pembalap asal Afrika Selatan itu masih belum memenangkan balapan lagi pada musim 2023 lalu. Kali terakhir dia naik podium utama adalah pada GP Austria 2021 di mana dia nekat menggunakan ban kering hingga akhir balapan di tengah hujan deras di Sirkuit Red Bull Ring.

Kendati demikian, menilai penampilannya sudah banyak meningkat pada MotoGP 2023 dibanding musim sebelumnya. Dia pun optimis bisa terus berkembang bersama kuda besinya tahun depan agar bisa kembali meraih kemenangan.

Brad Binder vs Jorge Martin

“Saya sangat menantikan untuk memulainya lagi tahun depan. Kami sekarang mempunyai waktu beberapa bulan untuk benar-benar membangun dari sini, memahami, mengembangkan dan menemukan perbaikan kecil di semua bidang,” kata Binder dilansir dari Speedweek, Minggu (10/12/2023).

“Jika kami bisa melakukan itu, saya yakin kami bisa kembali musim depan dengan segala yang kami butuhkan untuk benar-benar berjuang meraih kemenangan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
