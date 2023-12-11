Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Undian BWF World Tour Finals 2023: Gregoria Mariska dan Anthony Ginting Masuk Grup Neraka

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:02 WIB
Hasil Undian BWF World Tour Finals 2023: Gregoria Mariska dan Anthony Ginting Masuk Grup Neraka
Anthony Ginting tergabung dalam grup sulit di BWF World Tour Finals 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL undian BWF World Tour Finals (WTF) 2023 telah diketahui pada Senin (11/12/2023) malam WIB. Dua pebulu tangkis Indonesia, yaitu tunggal putra Anthony Ginting dan tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, masuk dalam grup neraka di sektornya masing-masing. Sedangkan satu pemain lainnya adalah Kim Ga Eun dari Korea Selatan.

Di Grup B, bintang tuan rumah, Chen Yu Fei, bisa dibilang tergabung di grup yang lebih mudah. Dia akan bentrok dengan Carolina Marin (Spanyol), Han Yue (China) dan Beiwen Zhang (Amerika Serikat).

Gregoria Mariska Tunjung

Beralih ke sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting juga di atas kertas tergabung di grup neraka. Pasalnya, lawan-lawannya di Grup A terbilang sangat berat yakni Kodai Naraoka (Jepang), Shi Yu Qi (China) dan Viktor Axelsen (Denmark).

Sementara tunggal putra andalan Indonesia lainnya, Jonatan Christie berada di Grup B. Dia akan bersaing dengan Li Shi Feng (China), Anders Antonsen (Denmark) dan juara dunia 2023 asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn.

Bergeser ke sektor ganda putra, dua wakil Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri bakal saling bentrok di Grup B. Mereka bakal bersaing dengan juara dunia 2023 asal Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae dan duet kawakan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Di Grup A, dua pasangan China juga akan saling beradu, yaitu Liang Wei Keng/Wang Chang dan Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi. Sementara dua saingan mereka yang lain adalah Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) dan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang).

Di sektor ganda putri, jagoan Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti tergabung di Grup A bersama unggulan pertama tuan rumah, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan. Sedangkan dua saingan mereka lainnya adalah Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang) dan Liu Sheng Su/Tan Ning (China).

Sedangkan Grup B dikepalai oleh unggulan kedua asal Korea Selatan, Baek Ha Na/Lee So Hee. Mereka ditantang oleh Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang), Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand) dan Kim So Yeong/Kong Hee Yeong.

Terakhir, di sektor ganda campuran tidak ada wakil Indonesia. Di Grup A terdapat Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China), Yuta Watanabe/Arisha Higashino (Jepang), Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia) dan Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand).

Sementara di Grup B, dua pasangan Korea Selatan bakal bentrok yakni Seo Seung Jae/Chae Yu Jung dan Kim Won Ho/Jeong Na Eun. Mereka akan bersaing dengan jagoan tuan rumah, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong dan Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hongkong).

WTF 2023 sendiri akan digelar pada 13-17 Desember di Hangzhou, China. Patut ditunggu bagaimana kiprah enam wakil Tim Merah-Putih di turnamen penutup tahun tersebut.

Halaman:
1 2
