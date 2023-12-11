Marc Marquez: Bertahan di Repsol Honda Adalah Hal yang Tak Masuk Akal!

Marc Marquez sebut pindah ke Repsol Honda adalah hal yang tidak masuk akal baginya (Foto: REUTERS)

MARC Marquez menyebut bahwa bertahan di Repsol Honda adalah hal yang tak masuk akal bagi dirinya. Sebab, tim pabrikan Jepang itu sedang mengalami kesulitan untuk mengembangkan motor, selagi gajinya sangatlah tinggi.

The Baby Alien – julukan Marquez – sukses mempersembahkan banyak gelar sejak naik ke kelas MotoGP pada 2013 silam. Dia sukses merengkuh enam gelar juara dunia, yang direngkuh pada periode 2013 hingga 2019.

Sayangnya, setelah 11 tahun bersama, Marquez akhirnya memutuskan untuk hengkang dari tim pabrikan asal Jepang itu di akhir musim 2023 dan bergabung dengan Gresini Ducati. Sebab, Honda tak mampu menyokongnya lagi dengan motor yang kompetitif dalam beberapa musim terakhir.

Meski telah berpisah, Marquez terang-terangan menyatakan ingin pergi secara baik-baik agar hubungannya dengan Honda tak merenggang. Bahkan menurutnya, kepergiannya memang merupakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

“Saya ingin keputusan ini dibuat agar kami tetap akrab dan berhasabat karena hubungan yang saya dan Honda telah miliki. Itu adalah keputusan yang sangat besar dan saya pikir kedua belah pihak menang,” kata Marquez dilansir dari Motosan, Senin (11/12/2023).

Pasalnya, bintang asal Spanyol itu menilai, tidak masuk akal jika dirinya tetap bertahan dengan Honda karena mereka harus membayar gajinya yang tinggi. Sedangkan di sisi lain, mereka membutuhkan biaya yang besar untuk mengembangkan motor yang kompetitif lagi.