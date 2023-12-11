Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez: Bertahan di Repsol Honda Adalah Hal yang Tak Masuk Akal!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |21:00 WIB
Marc Marquez: Bertahan di Repsol Honda Adalah Hal yang Tak Masuk Akal!
Marc Marquez sebut pindah ke Repsol Honda adalah hal yang tidak masuk akal baginya (Foto: REUTERS)
A
A
A

MARC Marquez menyebut bahwa bertahan di Repsol Honda adalah hal yang tak masuk akal bagi dirinya. Sebab, tim pabrikan Jepang itu sedang mengalami kesulitan untuk mengembangkan motor, selagi gajinya sangatlah tinggi.

The Baby Alien – julukan Marquez – sukses mempersembahkan banyak gelar sejak naik ke kelas MotoGP pada 2013 silam. Dia sukses merengkuh enam gelar juara dunia, yang direngkuh pada periode 2013 hingga 2019.

Marc Marquez

Sayangnya, setelah 11 tahun bersama, Marquez akhirnya memutuskan untuk hengkang dari tim pabrikan asal Jepang itu di akhir musim 2023 dan bergabung dengan Gresini Ducati. Sebab, Honda tak mampu menyokongnya lagi dengan motor yang kompetitif dalam beberapa musim terakhir.

Meski telah berpisah, Marquez terang-terangan menyatakan ingin pergi secara baik-baik agar hubungannya dengan Honda tak merenggang. Bahkan menurutnya, kepergiannya memang merupakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

“Saya ingin keputusan ini dibuat agar kami tetap akrab dan berhasabat karena hubungan yang saya dan Honda telah miliki. Itu adalah keputusan yang sangat besar dan saya pikir kedua belah pihak menang,” kata Marquez dilansir dari Motosan, Senin (11/12/2023).

Pasalnya, bintang asal Spanyol itu menilai, tidak masuk akal jika dirinya tetap bertahan dengan Honda karena mereka harus membayar gajinya yang tinggi. Sedangkan di sisi lain, mereka membutuhkan biaya yang besar untuk mengembangkan motor yang kompetitif lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement