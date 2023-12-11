Advertisement
MOTOGP

Usai Jajal Motor Ducati, Franco Morbidelli Makin Antusias Sambut MotoGP 2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |02:02 WIB
Usai Jajal Motor Ducati, Franco Morbidelli Makin Antusias Sambut MotoGP 2024
Pembalap Tim Pramac Ducati, Franco Morbidelli. (Foto: Instagram/frankymorbido)
VALENCIA - Pembalap Tim Pramac Ducati, Franco Morbidelli semakin tidak sabar untuk menghadapi MotoGP 2024. Ia semakin antusias menyambut musim yang baru usai menjajal motor Ducati di tes pascamusim MotoGP 2023 yang berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, pada November 2023 lalu.

Sebagaimana diketahui, Morbidelli akan menunggangi motor Ducati untuk gelaran MotoGP 2024 mendatang. Dia akan menemani Jorge Martin di tim satelit Ducati tersebut untuk ajang tahun depan.

Semua pembalap, termasuk Morbidelli, menjajal motor anyar yang akan mereka gunakan pada tahun depan di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Selasa 28 November 2023 lalu. Mantan pembalap Yamaha itu senang akhirnya bisa menjajal motor Ducati.

"Itu adalah hari baik yang berjalan lancar dan saya melakukan banyak putaran (di Sirkuit Ricardo Tormo)," ungkap Morbidelli dilansir dari Crash, Senin (11/12/2023).

Franco Morbidelli

"Sangat penting untuk bisa mengenal motor ini dan lebih memahami sebaik mungkin bagaimana ini bekerja," tambahnya.

Morbidelli mengakhiri sesi tes pascamusim kemarin dengan finis di posisi ke-16. Pembalap Italia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,206 detik.

Halaman:
1 2
