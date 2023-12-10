Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Sang Putri Debut di Kejuaraan Taekwondo Jurus Junior Indonesia ITF 2023, Angela Tanoesoedibjo Senang Sekaligus Bangga

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |15:00 WIB
Sang Putri Debut di Kejuaraan Taekwondo Jurus Junior Indonesia ITF 2023, Angela Tanoesoedibjo Senang Sekaligus Bangga
Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo bangga sang putri, Madeline Dharmajaya debut di Kejuaraan Taekwondo Jurus Junior 2023. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo tampak senang sekaligus bangga karena putrinya, Madeline Dharmajaya, melakukan debut di Kejuaraan Taekwondo Jurus Indonesia ITF 2023. Apalagi dalam debutnya tersebut, Madelini mampu naik podium di turnamen yang dihelat oleh Indonesia International Taekwon-Do Federation (ITF) itu.

Berlangsung di Sekolah Regina Pacis, Slipi, Jakarta Barat, pada Minggu (10/12/2023), Madeline turun di kelas sabuk hijau anak-anak. Tampak Angela sangat antusias begitu nama putrinya dipanggil untuk tampil.

Kejuaraan junior ini diikuti oleh beberapa siswa dari sekolah lain. Sebagai tuan rumah, Sekolah Regina Pacis berhasil menjadi juara umum.

Ketua Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2023 itu langsung berlari kecil mendekati arena pertandingan untuk mengabadikan momen debut Madeline. Dia pun memberikan semangat sembari merekam putrinya mengeluarkan jurus-jurus yang telah diinstruksikan.

Madeline pun berhasil meraih kemenangan atas lawannya, Kyra Prakoso, di laga pertama. Kemudian, sang putri berusia delapan tahun itu kalah di partai final melawan Arthur Emmanuel. Namun, hasil tersebut sudah cukup untuk membuatnya menjadi runner up di kelasnya.

Angela pun mengaku sangat bangga melihat Madeline berani ikut berkompetisi. Sebab menurutnya, ajang ini sangat apik untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan sportivitas buah hatinya.

Angela Tanoesoedibjo bangga sang putri, Madeline Dharmajaya debut di Kejuaraan Taekwondo. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)

“Saya sebagai orangtua tentunya bangga Madeline bisa mengikuti sebuah kompetisi. Madeline ini memang sudah cukup lama ya, beberapa tahun belakangan ini menekuni taekwondo, salah satu cabor bela diri,” kata Angela kepada Tim MNC, Minggu (10/2/2023).

“Saya melihat kompetisi seperti ini sangat baik sekali untuk pertumbuhan seorang anak, bagaimana dia bisa belajar berkompetisi dalam suatu lingkungan yang tentunya ada peraturan yang harus ditaati semuanya, ini menumbuhkan rasa percaya diri terhadap diri sendiri, tapi yang paling penting adalah rasa kompetisi itu harus sehat dan fair,” tambahnya.

