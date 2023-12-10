Cristiano Ronaldo Ingin Terlibat Wujudkan Duel MMA Alexander Volkanovski vs Israel Adesanya

RIYADH - Alexander Volkanovski membeberkan isi percakapannya dengan megabintang, Cristiano Ronaldo, beberapa waktu lalu. Menurutnya, CR7 ingin ikut mewujudkan duel UFC melawan Israel Adesanya di Arab Saudi.

Ya, Arab Saudi kini menjadi target pasar pasar baru dalam dunia bela diri. Rencananya, pada 2024 akan banyak pertarungan seru yang digelar di Negeri Petro Dollar.

Sebelumnya, Arab Saudi telah menjadi tempat diselenggarakannya pertarungan tinju kelas berat antara Tyson Fury menghadapi Francis Ngannou, Oktober 2023. Ronaldo yang juga menggemari olahraga tinju, ternyata hadir langsung di arena.

Ronaldo memang dekat dengan sejumlah aktor-aktor olahraga bela diri. Sebelumnya, dia bercengkerama dengan Ngannou usai laga Al Nassr kontra Al Duhail di Liga Champions Asia 2023-2024 pada 25 Oktober lalu.

Ya, pertemuan itu dilaksanakan tiga hari sebelum pertarungan Ngannou kontra Fury. Terbaru, Ronaldo diketahui melakukan percakapan dengan Volkanovski.

“Kami sudah mengobrol. Ya kawan, luar biasa, 'Berhati-hatilah,' (kata Ronaldo) dan hal-hal seperti itu,” kata Volkanovski dilansir Sportskeeda, Minggu (10/12/2023).