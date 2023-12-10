Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Guwahati Masters 2023: Kalahkan Alvi Wijaya, Yohanes Saut Marcellyno Juara

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |17:05 WIB
Hasil Final Guwahati Masters 2023: Kalahkan Alvi Wijaya, Yohanes Saut Marcellyno Juara
Tunggal putra Indonesia, Yohanes Saut Marcellyno. (Foto: PBSI)
A
A
A

GUWAHATI – Tunggal putra Indonesia, Yohane Saut Marcellyno berhasil menjuarai Guwahati Masters 2023 usai mengalahkan rekan senegara, Alvi Wijaya, pada Minggu (10/12/2023) sore WIB. Bermain selama 41 menit, Yohanes memastikan gelar juara tersebut usai menang dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Berlangsung di Saru Sajai Indoor Sport Complex, Guwahati, India, Alvi langsung tancap gas menyerang di awal pertandingan. Hasilnya, dia mampu mendapatkan angka pertama dan memimpin 3-1.

Namun, Saut -sapaan Yohanes- dengan cepat bangkit dan keluar dari tekanan kompatriotnya itu hingga mampu berbalik unggul 9-3 setelah mendapat delapan poin beruntun. Meski sempat tertahan di angka 10, dia tetap menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-6.

Pertarungan sengit pun terjadi antara dua pemain muda Indonesia itu selepas interval di mana mereka saling jual beli serangan. Namun, Saut masih bisa terus menjaga keunggulannya hingga mencapai skor 15-11.

Yohanes Saut

Poin demi poin pun terus didapat Saut dengan mudah karena Alvi juga kerap kali membuat kesalahan sendiri. Alhasil, pemain rangking 179 dunia itu bisa mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-12.

Pada gim kedua, Saut masih terus mendominasi. Dia membaut Alvi tak berkutik dengan variasi serangan smash-smash kerasnya yang membuatnya unggul 6-2.

