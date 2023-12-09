Jelang Hadapi Anthony Ginting dan Jonatan Christie di BWF World Tour Finals 2023, Anders Antonsen Latihan di Pelatnas Malaysia

JELANG hadapi Anthony Ginting dan Jonatan Christie di BWF World Tour Finals (WTF) 2023, Anders Antonsen latihan di Pelatnas Malaysia. Ajang WTF 2023 itu bakal diselenggarakan di Hangzhou, China pada 13-17 Desember 2023 mendatang.

Para pebulu tangkis pun mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin jelang turnamen penutup BWF pada 2023 ini. Anders Antonsen diketahui mengkuti latihan di pusat pelatihan nasional Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) di Kuala Lumpur, sebagaimana unggahannya di Instagram @anders_antonsen pada Jumat (8/12/2023).

“Latihan pagi-pagi sekali lagi di BAM. Bersyukur atas kesempatan berlatih bersama tim nasional Malaysia di KL saat saya bersiap untuk World Tour Finals. Ini berjalan dengan baik dan saya bersemangat untuk beraksi untuk terakhir kalinya di 2023,” tulis Antonsen dalam keterangan fotonya.

Dalam unggahan lainnya di story Instagram-nya, Antonsen memang terlihat pagi-pagi buta sudah berada di tempat latihan untuk berlatih dengan rekan-rekannya di Malaysia. Matahari nampak belum bersinar begitu dia bersiap untuk memulai latihan.

Tak hanya mempersiapkan diri dari segi teknik dan strategi di lapangan, pemain rangking 11 dunia itu juga terlihat berlatih di gym untuk meningkatkan kekuatan ototnya. Dia benar-benar sangat antusias menatap WTF 2023 yang akan dimulai pekan depan.

WTF 2023 memang menjadi momen kembalinya Antonsen ke ajang penutup tahun itu sekaligus menjadi kali ketiga dirinya lolos. Pasalnya, dia absen pada edisi tahun lalu setelah diganggu cedera sepanjang musim 2022 sehingga tak dapat tampil maksimal.