HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Guwahati Masters 2023: Lawan Mundur, Alvi Wijaya Melaju ke Final untuk Tantang Sesama Wakil Indonesia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |17:06 WIB
Alvi Wiijaya tembus final Guwahati Masters 2023 (Foto: PBSI)
Alvi Wiijaya tembus final Guwahati Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL semifinal Guwahati Masters 2023 akan dibahas di sini. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alvi Wijaya, sukses melaju ke final karena lawan, Justin Hoh, mundur akibat cedera pada saat skor 21-12 dan 11-2.

Laga tersebut dimainkan di Indoor Sport Complex Guwahati India, Sabtu (9/12/2023) sore WIB. Dengan demikian, Alvi akan menghadapi rekan senegaranya, Yohanes Saut, di partai final pada Minggu (10/12/2023) esok.

Alvi Wijaya

Jalannya Pertandingan

Alvi sudah menunjukkan dominasi sejak gim pertama. Namun demikian, Alvi sempat sedikit kesulitan di awal.

Justin memimpin tiga poin di awal gim pertama. Alvi pun terus menjaga jarak agar ketertinggalan dari sang wakil Malaysia tak terlalu jauh.

Alvi akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 8-8. Kemudian Alvi mengamuk dengan terus mendulang pundi-pundi keunggulan hingga papan skor menunjukkan angka 13-8.

Gim pertama terus berlangsung sengit. Secara mengejutkan Justin memberi perlawanan dengan mencetak poin beruntun.

Keduanya kemudian bergantian meraih poin. Namun Alvi berhasil menyudahi gim pertama dengan kemenangan dengan skor 21-12.

Justin nampak kelelahan pada gim kedua. Alhasil Alvi pun tampil sangat dominan hingga unggul amat jauh.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
