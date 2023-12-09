Johann Zarco Ngaku Sempat Ingin Pensiun Saat Tahu Posisinya Tergusur di Pramac Racing

PEMBALAP asal Prancis, Johann Zarco, mengaku sempat ingin pensiun setelah mengetahui dirinya kehilangan tempat di Pramac Racing. Namun Zarco mengurungkan niatnya itu karena mendapat tawaran untuk memperkuat LCR Honda.

Seperti diketahui, Zarco pergi meninggalkan Pramac Racing di akhir musim MotoGP 2023. Posisinya pun digantikan oleh Franco Morbidelli yang hengkang dari Monster Energy Yamaha.

Akan tetapi, Zarco langsung mendapatkan pelabuhan selanjutnya yakni LCR Honda dengan menggantikan posisi Alex Rins yang merapat ke Monster Energy Yamaha. Rider berusia 33 tahun itu diketahui dikontrak tim satelit Honda itu selama dua musim.

Menariknya, Zarco mengakui bahwa sempat terbesit untuk gantung helm ketika posisinya tergusur di Pramac Racing. Namun mantan tandem Jorge Martin ini tetap melanjutkan karirnya karena dikontrak LCR Honda. Terlebih, dia juga masih merasa kompetitif kendati usianya sudah menginjak kepala tiga.

“Saya sudah berpikir untuk mungkin berhenti di akhir musim (MotoGP 2023),” ucap Zarco, dikutip dari Motorsport-Total, Sabtu (9/12/2023).

“Tapi saya memutuskan lanjut karena saya mendapat kesempatan baru dan saya masih merasa cukup bugar untuk dua tahun lagi,” lanjutnya.