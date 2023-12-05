Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gabung Gresini Ducati, Marc Marquez Bakal Pakai Motor Bekas Johann Zarco Selama MotoGP 2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |21:01 WIB
Gabung Gresini Ducati, Marc Marquez Bakal Pakai Motor Bekas Johann Zarco Selama MotoGP 2024
Marc Marquez bakal pakai motor bekas Johann Zarco di musim depan (Foto: REUTERS)
A
A
A

GABUNG Gresini Ducati, Marc Marquez bakal pakai motor bekas Johann Zarco selama MotoGP 2024. Gresini memang tidak mendapatkan motor pabrikan, yaitu Desmodici GP24, yang hanya diberikan kepada Ducati Lenovo dan Pramac Ducati.

Hal ini dikonfirmasi oleh Gigi Dall’Igna selaku General Manager Ducati Corse divisi balap. Namun, Dall’Igna punya alasan kuat untuk memberikan motor bekas Zarco kepada juara MotoGP enam kali itu, Marquez.

Marc Marquez

Dall'Igna tidak ingin mengambil risiko besar. Pasalnya, saat ini motor yang dipakai duo ridernya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini, serta kuda besi milik Jorge Martin di Pramac Ducati meninggalkan beberapa masalah setelah dikembangkan.

Hal ini lantas menjadi PR baginya untuk menambal kekurangan yang ada. Itulah sebabnya Marquez diberikan motor yang dipakai Zarco sebelumnya.

Mengembangkan performa motor baru bukan langkah yang sederhana. Langkah ini akan menguras banyak tenaga dan pikiran serta biaya yang harus dikeluarkan.

"Marc Márquez akan memulai dengan sepeda motor yang digunakan Zarco untuk menyelesaikan tahun ini,” ungkap Dall'Igna, dipetik dari Motosan, Selasa (5/12/2023).

Halaman:
1 2

