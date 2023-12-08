Sudah Dua Kali Juara Dunia MotoGP, Francesco Bagnaia Masih Dibilang Perlu Belajar

Francesco Bagnaia disebut masih perlu belajar meski sudah dua kali juara dunia (Foto: REUTERS)

MESKI sudah dua kali juara dunia MotoGP, Francesco Bagnaia masih dibilang perlu belajar. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kru Ducati, Cristian Gabbarini.

Pecco – sapaan Bagnaia – berhasil menjadi juara dunia secara beruntun pada 2022 dan 2023 ini. Pada musim sebelumnya, yaitu pada 2021, dia bahkan sudah bersaing dengan Fabio Quartararo meski akhirnya menutup musim sebagai runner-up.

Rider berusia 26 tahun itu pun mempersembahkan titel MotoGP pertama bagi Ducati pada musim 2022 setelah terakhir kali mendapatkannya pada 2007 silam dengan Casey Stoner. Selain itu, dia menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang mampu membawa tim pabrikan Borgo Panigale juara kelas utama berturut-turut.

Bahkan, gelarnya pada musim 2022 membuatnya menjadi pembalap Italia pertama yang juara Grand Prix dengan motor Italia sejak 50 tahun lalu. Kali terakhir hal itu terjadi adalah ketika Giacomo Agostini juara bersama MV Agusta di musim 1972.

Gabbarini pun menyadari sejak kali pertama bertemu dengan Bagnaia di tim pabrikan Ducati bahwa rider kelahiran Torino itu punya kepribadian yang apik serta merupakan pembalap yang cepat. Akan tetapi, menurutnya sampai saat ini dia masih belajar sebagai seorang pembalap karena masih kerap kali kesulitan melesat dengan ban bekas.

“Dari sudut pandang pribadi saya langsung menyadari bahwa Pecco adalah anak yang baik, sangat tenang dan sangat sopan. Secara teknis dia sangat cepat dengan ban baru dan ini penting untuk kualifikasi,” kata Gabbarini dilansir dari Corsedimoto, Rabu (6/12/2023).

BACA JUGA: Francesco Bagnaia Sudah Prediksi Marc Marquez Bisa Langsung Nyetel di Ducati

“Tapi dia punya masalah dengan ban bekas dan harus banyak belajar ketika bannya sudah aus. Saya terkesan dan masih terkesan dengan cara dia menyesuaikan gaya mengemudinya dengan kondisi,” tambahnya.