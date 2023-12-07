Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Choi Sol-gyu Dipaksa Keluar dari Pelatnas Bulu Tangkis Korea Selatan, Berawal dari Minum Alkohol

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |11:21 WIB
Penyebab Choi Sol-gyu Dipaksa Keluar dari Pelatnas Bulu Tangkis Korea Selatan, Berawal dari Minum Alkohol
Pebulutangkis ganda putra Korea Selatan, Choi Sol-gyu. (Foto: Instagram/solkyuchoi)
PENYEBAB Choi Sol-gyu dipaksa keluar dari Pelatnas Bulu Tangkis Korea Selatan akan diulas Okezone. Apa yang dialami partner dari Kim Won-ho di sektor ganda putra Korea Selatan tersebut ternyata berawal dari kesalahan dirinya yang meminum alkohol.

Choi Sol-gyu sendiri merupakan atlet bulu tangkis spesialis ganda (putra dan campuran) Korea Selatan. Pemain yang diduetkan dengan Kim Won-ho di ganda putra itu berhasil meraih medali perak di Asian Games 2022 Hangzhou, China.

Namun, Choi Sol-gyu harus melakukan tindakan indisipliner yakni meminum alkohol saat Korea Open 2023. Setelah itu, dia mangkir dari latihan dan dikabarkan membawa pacarnya ke penginapan Pelatnas Bulu Tangkis Korea Selatan.

Choi Sol-gyu pun meminta maaf dan mengakuinya. Dia mengaku terpaksa meminum alkohol karena Kim Won-ho mengalami cedera yang membuatnya tak bisa berkompetisi membela negaranya sendiri.

"Apapun itu, saya mengakui kesalahan saya karena mangkir dari latihan," kata Choi Sol-gyu, mengutip dari Chosun.

Choi Sol-gyu

Federasi Bulu Tangkis Korea Selatan melalui Komite Peningkatan Kinerja sempat berniat mencoret Choi Sol-gyu. Namun, mereka masih memberinya keringanan hingga Asian Games 2022 dengan menunda sanksi indisipliner tersebut.

Setelah Choi Sol-gyu dan Kim Won-ho mendapatkan perak Asian Games 2022, pihak federasi meninjau ulang hukuman dua tahun pada sang pemain. Sebelum itu, Choi Sol-gyu justru mengumumkan niatnya untuk pensiun dari Pelatnas Bulu Tangkis Korea Selatan.

