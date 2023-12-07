Kisah Tim Ducati Mampu Jinakkan dan Kontrak Marc Marquez Sepaket dengan Tim Satelit

KISAH Tim Ducati mampu jinakkan dan kontrak Marc Marquez sepaket dengan tim satelit akan diulas Okezone pada artikel ini. Seperti diketahui, pembalap asal Spanyol, Marc Marquez, membuat sebuah keputusan yang sangat mengejutkan pada musim ini.

Mengalami rentetan hasil buruk di MotoGP 2023 karena performa motornya, pembalap berjuluk The Baby Alien itu memilih untuk pindah dari Honda. Dia gabung Gresini Racing untuk MotoGP 2024.

Keputusan itu tentunya sangat mengejutkan, mengingat Repsol Honda adalah satu-satunya tim yang ia bela sejak awal kariernya di kelas premier. Selama lebih dari 11 tahun bersama, Marquez juga telah meraih 6 gelar juara MotoGP hanya dalam waktu 7 tahun saja.

Namun menariknya, saat memutuskan untuk pindah tim dan meninggalkan Honda, Marc Marquez justru pindah ke Gresini Racing. Pasalnya, itu hanya sebuah tim satelit milik Ducati.

Artinya, Marc Marquez kemungkinan tidak akan mendapat support yang sama seperti pembalap tim pabrikan Ducati. Dia akan dapat perlakuan berbeda dari Francesco Bagnaia dan juga Enea Bastianini pada musim depan.

Hal itu pula yang disampaikan oleh General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna. Dirinya mengatakan bahwa sejatinya Ducati tidak terlalu membutuhkan Marquez, mengingat mereka telah banyak memiliki pembalap hebat di tim.

Meski begitu, Gresini Racing begitu ingin mendatangkan Marc Marquez. Mereka bahkan sampai rela mendepak Fabio Di Giannantonio yang memiliki performa apik pada musim ini.

Sebagai pembalap tim satelit, Marc Marquez juga tidak akan mendapat motor Ducati Desmosedici GP23 evolusi terbaru. Akan tetapi, The Baby Alien akan mendapat motor yang pernah digunakan oleh Johann Zarco di musim sebelumnya.

“Marc Marquez akan memulai dengan sepeda motor yang digunakan Zarco untuk menyelesaikan tahun ini,” kata Gigi Dall'Igna, dilansir dari Motosan, Kamis (7/12/2023).