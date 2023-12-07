Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Tim Ducati Mampu Jinakkan dan Kontrak Marc Marquez Sepaket dengan Tim Satelit

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |18:18 WIB
Kisah Tim Ducati Mampu Jinakkan dan Kontrak Marc Marquez Sepaket dengan Tim Satelit
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

KISAH Tim Ducati mampu jinakkan dan kontrak Marc Marquez sepaket dengan tim satelit akan diulas Okezone pada artikel ini. Seperti diketahui, pembalap asal Spanyol, Marc Marquez, membuat sebuah keputusan yang sangat mengejutkan pada musim ini.

Mengalami rentetan hasil buruk di MotoGP 2023 karena performa motornya, pembalap berjuluk The Baby Alien itu memilih untuk pindah dari Honda. Dia gabung Gresini Racing untuk MotoGP 2024.

Marc Marquez

Keputusan itu tentunya sangat mengejutkan, mengingat Repsol Honda adalah satu-satunya tim yang ia bela sejak awal kariernya di kelas premier. Selama lebih dari 11 tahun bersama, Marquez juga telah meraih 6 gelar juara MotoGP hanya dalam waktu 7 tahun saja.

Namun menariknya, saat memutuskan untuk pindah tim dan meninggalkan Honda, Marc Marquez justru pindah ke Gresini Racing. Pasalnya, itu hanya sebuah tim satelit milik Ducati.

Artinya, Marc Marquez kemungkinan tidak akan mendapat support yang sama seperti pembalap tim pabrikan Ducati. Dia akan dapat perlakuan berbeda dari Francesco Bagnaia dan juga Enea Bastianini pada musim depan.

Hal itu pula yang disampaikan oleh General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna. Dirinya mengatakan bahwa sejatinya Ducati tidak terlalu membutuhkan Marquez, mengingat mereka telah banyak memiliki pembalap hebat di tim.

Meski begitu, Gresini Racing begitu ingin mendatangkan Marc Marquez. Mereka bahkan sampai rela mendepak Fabio Di Giannantonio yang memiliki performa apik pada musim ini.

Sebagai pembalap tim satelit, Marc Marquez juga tidak akan mendapat motor Ducati Desmosedici GP23 evolusi terbaru. Akan tetapi, The Baby Alien akan mendapat motor yang pernah digunakan oleh Johann Zarco di musim sebelumnya.

“Marc Marquez akan memulai dengan sepeda motor yang digunakan Zarco untuk menyelesaikan tahun ini,” kata Gigi Dall'Igna, dilansir dari Motosan, Kamis (7/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement