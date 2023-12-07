Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pilih Liburan di Bali, Marc Marquez Siap Nikahi sang Kekasih di Pulau Dewata?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:04 WIB
Pilih Liburan di Bali, Marc Marquez Siap Nikahi sang Kekasih di Pulau Dewata?
Marc Marquez bersama sang kekasih, Gemma Pinto berlibur ke Bali. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

PILIH liburan di Bali, Marc Marquez siap nikahi sang kekasih di tempat yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata itu? The Baby Alien -julukan Marc Marquez- saat ini sedang berlibur di Bali jelang MotoGP 2024.

Hal itu diketahui dari unggahan Marc Marquez di Instagram pribadinya, @marcmarquez93, pada Rabu (6/12/2023) kemarin. Terlihat, keberadaan Marquez di Pulau Dewata itu ditemani kekasihnya, Gemma Pinto.

"My holiday start now, Bali!" tulis keterangan unggahan Marquez, @marcmarquez93, dengan foto bareng kekasihnya yang berlatar belakang kolam renang dan pantai, dikutip Kamis (7/12/2023).

Sementara itu, Gemma Pinto sendiri membocorkan tempat menginap mereka di Bali lewat unggahan di story Instagram pribadinya. Lantas, apakah Marquez siap nikahi sang kekasih di tempat yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata itu?

Marc Marquez bersama Gemma Pinto

Hingga artikel ini dibuat, belum diketahui apakah sang juara dunia MotoGP enam kali itu bakal menikahi Gemma Pinto atau tidak di Bali. Yang jelas, Marquez sempat menghadiri acara Honda Thanks Day di Motegi, Jepang pada Minggu (3/12/2023) sebelum ke Bali.

Acara tersebut merupakan perpisahan The Baby Alien dan Repsol Honda. Marquez berpisah dengan pabrikan asal Jepang itu pada akhir MotoGP 2023 atau setahun lebih cepat dari kontraknya yang berakhir musim 2024.

Halaman:
1 2
