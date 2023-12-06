Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Guwahati Masters 2023: Marcus Gideon/Rayhan Nur Fadillah Mulus Melenggang ke 16 Besar!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |20:23 WIB
Hasil Guwahati Masters 2023: Marcus Gideon/Rayhan Nur Fadillah Mulus Melenggang ke 16 Besar!
Marcus Fernaldi Gideon/Muhammad Rayhan Nur Fadillah kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Guwahati Masters 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Muhammad Rayhan Nur Fadillah, berhasil melesat ke babak 16 besar Guwahati Masters 2023.

Kepastian itu didapat Marcus/Rayhan usai melibas duet Taiwan, Chiang Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi, di babak 32 besar Guwahati Masters 2023. Berlaga di Sajai Indoor Sports Complex, Guwahati, India, Rabu (6/12/2023) malam WIB, mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-8 dan 21-19 dalam waktu 32 menit.

Marcus Fernaldi Gideon/Muhammad Rayhan Nur Fadillah

Jalannya Pertandingan

Marcus/Rayhan memulai pertandingan dengan buruk. Mereka banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 1-3 dan 3-5.

Namun, setelah itu, pasangan Merah-Putih mulai panas dan bisa mengembangkan permainan mereka. Hasilnya, Marcus/Rayhan menyamakan kedudukan menjadi 5-5 dan terus menjauh hingga menginjak interval gim pertama dengan keunggulan 11-5.

Usai rehat, Marcus/Rayhan terus menekan lawan dengan permainan cepat dan bola-bola tajam yang mereka lancarkan. Mereka pun dengan mudah memperlebar jarak menjadi 17-6 sebelum akhirnya menutup gim pertama dengan skor telak 21-8.

Halaman:
1 2
