HOME SPORTS MOTOGP

Ternyata Ada Pembalap Debutan MotoGP 2024 yang Julukannya Persis dengan Sebutan Kota di Jawa Timur

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |15:40 WIB
Ternyata Ada Pembalap Debutan MotoGP 2024 yang Julukannya Persis dengan Sebutan Kota di Jawa Timur
Pedro Acosta bakal debut di MotoGP pada 2024. (Foto: MotoGP)




TERNYATA ada pembalap debutan MotoGP 2024 yang julukannya persis dengan sebutan kota di Jawa Timur. Pembalap itu adalah Pedro Acosta.

Acosta memang akan naik kelas dari Moto2 ke MotoGP pada musim depan. Pembalap berusia 19 tahun itu akan membela tim satelit KTM, yakni GASGAS Factory Racing.

Pedro Acosta

Penampilan Acosta sontak dinantikan di MotoGP 2024. Sebab, pembalap asal Spanyol itu naik kelas ke MotoGP usai baru saja menjuarai Moto2 pada musim 2023 ini.

Ada fakta menarik juga yang perlu diketahui dari sosok Acosta. Dia diketahui punya julukan yang unik. Bahkan, julukannya persis dengan sebutan kota di Jawa Timur.

Diketahui, Acosta dijuluki El Tiburon atau Si Hiu. Julukan ini didapat Acosta sejak dirinya masih berkarier di Moto3.

Soal asal-usul julukan itu sendiri, Acosta memberi penjelasan. Ternyata, julukan tersebut dibuat oleh ayah Acosta lantaran profesinya yang menjadi nelayan dan juga penggemar berat olahraga balap motor.

"Awalnya hanya lelucon. Ayah saya adalah nelayan. Ia yang mendesain logonya, sejak itu mereka memanggil saya Si Hiu dari Mazarron," ujar Acosta dikutip dari DAZN.com.

