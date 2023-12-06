Advertisement
MOTOGP

Marc Marquez Gabung Gresini Ducati, Toni Elias: Semoga Bisa Lampaui Valentino Rossi

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |22:01 WIB
Marc Marquez Gabung Gresini Ducati, Toni Elias: Semoga Bisa Lampaui Valentino Rossi
Pembalap Tim Gresini Racing, Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A


MANTAN pembalap MotoGP, Toni Elias menyambut baik keputusan Marc Marquez meninggalkan Repol Honda untuk bergabung dengan Gresini Ducati di MotoGP 2024. Elias pun berharap Marquez bisa bangkit hingga mampu melampaui catatan Valentino Rossi selama di MotoGP.

Elias bukan tanpa alasan memberikan dukungan tersebut, sebab baginya The Baby Alien merupakan pembalap yang berbeda. Mental Marquez dianggapnya layak dinobatkan sebagai juara dunia.

Melihat dari kiprahnya di MotoGP 2023, Marquez mampu bangkit lagi meski tubuhnya telah digerogoti cedera. Hal ini yang menjadi alasan Elias kagum dan menilai Marquez layak mendapatkan gelar juara dunia MotoGP lagi.

"Saya punya banyak teman di sini di Paddock, mereka semua adalah pembalap hebat bagi saya. Namun, saya suka berbicara tentang Marc Márquez. Kita harus selalu mengingat apa yang terjadi, apa yang sudah dialami,” ujar Elias, dipetik dari Motosan, Rabu (6/12/2023).

Marc Marquez

"Bagi saya dia adalah seekor binatang. Saya ulangi, mereka semua adalah pembalap hebat, tapi dia (Marquez) adalah sesuatu yang lain,” tambahnya.

“Dia mampu terjatuh, lalu kembali ke Box dan kembali menaiki motor kedua dan seterusnya. Dia selalu berhasil memberikan segalanya, dan dia sudah lama tidak berlari, bertahun-tahun telah berlalu dan dia masih memiliki tekad yang luar biasa," lanjutnya.

Elias mendukung perjuangan Marquez di balap MotoGP 2024. Dia mau melihat Marquez menambah gelar juara dunianya hingga melampaui Rossi.

