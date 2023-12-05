Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dinilai Belum Kompak dengan Kevin Sanjaya, Ini Respons Rahmat Hidayat

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |01:03 WIB
Dinilai Belum Kompak dengan Kevin Sanjaya, Ini Respons Rahmat Hidayat
Kevin/Rahmat saat debut di Korea Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat, mengklaim tak menemui kesulitan untuk beradaptasi dengan seniornya, Kevin Sanjaya Sukamuljo. Sebelumnya, banyak yang menilai Kevin dan Rahmat seperti sulit melakukan rotasi mengingat keduanya memang bertugas sebagai playmaker alias pemain depan bersama partner mereka sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Rahmat mengatakan dirinya dan Kevin sudah melakukan pembicaraan sebelumnya. Salah satunya adalah porsi keduanya untuk mengcover lapangan depan.

Kevin/Rahmat telah melakoni dua turnamen, dengan menjalani debut di Korea Masters 2023 Super 300. Setelah itu, mereka juga mentas di Kumamoto Masters 2023 Super 500.

Hasilnya, di kedua turnamen tersebut mereka harus puas terhenti di babak 16 besar. Salah satu hal yang mendapat sorotan tentang performa mereka di dua turnamen tersebut adalah soal rotasi bermain.

Sebelum berpasangan, baik Kevin dan Rahmat adalah sama-sama pemain depan. Namun, setelah disatukan, salah satu dari mereka harus mengubah perannya sebagai pemain belakang.

Terkait hal ini, Rahmat mengatakan bahwa ia dengan Kevin telah diskusi tentang rotasi posisi tersebut. Keduanya tak masalah harus menjalani tukar posisi, termasuk Kevin yang juga ikut berperan bermain di belakang.

"Sebenarnya kesulitan (rotasi) sih enggak ada karena sudah diobrolin, pas main juga diomongin kan. Banyak yang bilang kenapa saya maju terus kan. Sebenarnya itu sudah diomongin," ucap Rahmat kepada MNC Portal Indonesia.

Halaman:
1 2
