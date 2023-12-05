Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Siap Comeback, Rafael Nadal Tatap Turnamen ATP 250 Brisbane

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |00:04 WIB
Siap <i>Comeback</i>, Rafael Nadal Tatap Turnamen ATP 250 Brisbane
Rafael Nadal siap comeback usai absen kurang lebih satu tahun (Foto: Reuters)
BRISBANE - Rafael Nadal menyatakan siap comeback ke lapangan musim depan. Dia akan mentas di Turnamen ATP 250 Brisbane di Australia.

Ajang itu akan digelar mulai 31 Desember 2023-7 Januari 2024. Ini menjadi momen pemanasan bagi para petenis sebelum mentas di Australia Open 2024.

Nadal pun menyatakan siap kembali unjuk gigi. Mantan petenis nomor satu dunia itu mengabarkan lewat unggahan Instagram pribadinya setelah absen selama kurang lebih setahun.

"Setelah setahun menjauh dari tur, ini waktu yang tepat untuk kembali. Saya siap mengumumkan bahwa saya akan kembali ke Brisbane pada pekan pertama musim mendatang,” kata Nadal di Instagramnya, Sabtu (2/12/2023).

Musim depan tampaknya akan menjadi momen terakhirnya di dunia tenis. Mengingat saat ini usianya memang sudah tidak muda lagi memasuki umur yang ke-37 tahun.

Terakhir kali mentas, Nadal mengalami masalah di bagian pinggul kirinya. Cedera itu terjadi saat dia mentas di putaran kedua Australia Open 2023 Januari lalu.

Halaman: 1 2
1 2
