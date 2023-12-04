Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini yang Dirasakan Luca Marini Usai Gunakan Motor Honda Peninggalan Marc Marquez

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |22:09 WIB
Ini yang Dirasakan Luca Marini Usai Gunakan Motor Honda Peninggalan Marc Marquez
Luca Marini memberikan kesan usai menjajal motor Honda RC213V (Foto: Twitter/@HRC_MotoGP)
PEMBALAP baru Repsol Honda, Luca Marini, membeberkan apa yang dirasakannya usai gunakan motor Honda peninggalan Marc Marquez. Adik Valentino Rossi itu mengaku kerap kehilangan traksi motor RC213V-nya saat masuk dan keluar tikungan.

Honda Racing Corporation (HRC) telah mengontrak Luca Marini untuk MotoGP 2024 dan 2025. Pebalap 26 tahun itu bergabung di kelas premier pada 2021 setelah meraih enam kemenangan dan 15 podium di Kejuaraan Dunia Moto2, di mana ia menjadi runner-up pada 2020.

Luca Marini

Sejak tiba di kelas premier, Luca Marini telah meraih dua podium di Grand Prix pada MotoGP 2023. Selain itu, adik The Doctor tersebut juga meraih dua pole position dan empat podium di sprint race 2023.

Kini, Luca Marini akan bergabung dengan Joan Mir di tim pabrikan Repsol Honda dengan kontrak dua tahun. Pekan lalu, rider asal Italia itu telah menjajal motor prototipe Honda RC213V saat tes pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Ricardo Tomo, Valencia, Selasa (28/11/2023) malam WIB.

Dalam sesi itu, Luca Marini mengaku belum bisa merasakan kenyamanan saat menunggangi motor RC213V bekas Marc Marquez. Dia kerap kehilangan traksi motor Honda-nya saat masuk dan keluar tikungan. Namun, ia belum tahu apa penyebabnya.

"Yang pasti kehilangan traksi saat masuk dan keluar tikungan, traksinya sedikit, akselerasinya... apa faktor penyebabnya aku belum tahu," ungkap Luca Marini, dikutip dari Diario AS, Senin (4/12/2023).

Halaman:
1 2
