Berapa Kecepatan Ducati Desmosedici?

BERAPA kecepatan motor Ducati Desmosedici GP? Hal itu tentu bikin penasaran pembaca Okezone.

Sejak debut di era MotoGP pada 2002, Ducati bukanlah pabrikan yang bisa dianggap punya nama besar di ajang balap motor itu. Sebab, pengembangan motor Desmosedici GP bisa dibilang jalan di tempat.

Namun, perlahan Ducati mampu membangun motor yang hebat. Gelar juara dunia pada 2007 yang diraih Casey Stoner jadi pembuktian. Akan tetapi, setelah itu pabrikan asal Italia tersebut kembali meredup.

Mereka baru bisa lagi menjadi juara dunia di kategori pembalap pada 2022 dan 2023 lewat Francesco Bagnaia. Sebelum itu, Ducati lebih dulu merebut titel juara dunia tim dan konstruktor pada 2021.

Pada kurun 2007-2020, motor Ducati Desmosedici GP dikenal memiliki muntahan tenaga yang besar. Kuda besi itu seperti melaju liar dan sulit ditaklukkan.

Memang, tenaga besar itu memberi keuntungan di trek lurus karena menghasilkan kecepatan yang tinggi. Akan tetapi, balapan bukan hanya soal top speed tetapi juga bagaimana kelincahan motor di tikungan.