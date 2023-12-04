Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Berapa Kecepatan Ducati Desmosedici?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |18:45 WIB
Berapa Kecepatan Ducati Desmosedici?
Enea Bastianini mengungkap berapa kecepatan motor Ducati Desmosedici GP (Foto: Instagram/@bestia23)
A
A
A

BERAPA kecepatan motor Ducati Desmosedici GP? Hal itu tentu bikin penasaran pembaca Okezone.

Sejak debut di era MotoGP pada 2002, Ducati bukanlah pabrikan yang bisa dianggap punya nama besar di ajang balap motor itu. Sebab, pengembangan motor Desmosedici GP bisa dibilang jalan di tempat.

Marc Marquez melaju di Sirkuit Ricardo Tormo dengan motor Ducati Desmosedici GP23 (Foto: Twitter/@MotoGP)

Namun, perlahan Ducati mampu membangun motor yang hebat. Gelar juara dunia pada 2007 yang diraih Casey Stoner jadi pembuktian. Akan tetapi, setelah itu pabrikan asal Italia tersebut kembali meredup.

Mereka baru bisa lagi menjadi juara dunia di kategori pembalap pada 2022 dan 2023 lewat Francesco Bagnaia. Sebelum itu, Ducati lebih dulu merebut titel juara dunia tim dan konstruktor pada 2021.

Pada kurun 2007-2020, motor Ducati Desmosedici GP dikenal memiliki muntahan tenaga yang besar. Kuda besi itu seperti melaju liar dan sulit ditaklukkan.

Memang, tenaga besar itu memberi keuntungan di trek lurus karena menghasilkan kecepatan yang tinggi. Akan tetapi, balapan bukan hanya soal top speed tetapi juga bagaimana kelincahan motor di tikungan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement