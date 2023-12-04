Reaksi Pedro Acosta Kerap Disebut sebagai The Next Marc Marquez

REAKSI Pedro Acosta kerap disebut sebagai the next Marc Marquez menarik dikulik. Pandangan ini diketahui dilontarkan banyak pengamat dan penggemar MotoGP.

Acosta diketahui akan melakukan debutnya dengan motor MotoGP RC16-nya dalam tes pascamusim di Valencia pada pekan lalu. Dia hanya terpaut 1,223 detik dari waktu tercepat yang dicatatkan Maverick Vinales. Tentunya itu hasil yang cukup layak bagi seorang rookie.

Pembalap berusia 19 tahun itu memang digadang-gadang sebagai rider muda berbakat yang bakal bersinar di MotoGP. Sebab, Acosta berhasil menjadi juara Moto3 dalam musim debutnya pada 2021.

Acosta kemudian menyabet titel Moto2 2023. Bahkan, sebelumnya dia juga menyandang gelar sebagai juara Red Bull Rookies 2020.

Berkat peningkatan pesat yang ditampilkannya itu, banyak pengamat dan juga penggemar MotoGP menilai bahwa Acosta merupakan titisan seorang Marc Marquez. Hal itu jelas bakal membuat ekspektasi publik kepadanya sangat besar di kelas utama.

Namun, rider asal Spanyol itu mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak dibandingkan dengan siapa pun oleh timnya dan juga anggota tim pabrikan KTM yang tergabung di Pierer Mobility AG. Dia pun senang dengan hal itu karena mereka mendukungnya sepenuh hati tanpa membebaninya dengan ekspektasi apa pun.