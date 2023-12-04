Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Reaksi Pedro Acosta Kerap Disebut sebagai The Next Marc Marquez

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:03 WIB
Reaksi Pedro Acosta Kerap Disebut sebagai The Next Marc Marquez
Marc Marquez dan Pedro Acosta. (Foto: MotoGP)
A
A
A

REAKSI Pedro Acosta kerap disebut sebagai the next Marc Marquez menarik dikulik. Pandangan ini diketahui dilontarkan banyak pengamat dan penggemar MotoGP.

Acosta diketahui akan melakukan debutnya dengan motor MotoGP RC16-nya dalam tes pascamusim di Valencia pada pekan lalu. Dia hanya terpaut 1,223 detik dari waktu tercepat yang dicatatkan Maverick Vinales. Tentunya itu hasil yang cukup layak bagi seorang rookie.

Pedro Acosta

Pembalap berusia 19 tahun itu memang digadang-gadang sebagai rider muda berbakat yang bakal bersinar di MotoGP. Sebab, Acosta berhasil menjadi juara Moto3 dalam musim debutnya pada 2021.

Acosta kemudian menyabet titel Moto2 2023. Bahkan, sebelumnya dia juga menyandang gelar sebagai juara Red Bull Rookies 2020.

Berkat peningkatan pesat yang ditampilkannya itu, banyak pengamat dan juga penggemar MotoGP menilai bahwa Acosta merupakan titisan seorang Marc Marquez. Hal itu jelas bakal membuat ekspektasi publik kepadanya sangat besar di kelas utama.

Namun, rider asal Spanyol itu mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak dibandingkan dengan siapa pun oleh timnya dan juga anggota tim pabrikan KTM yang tergabung di Pierer Mobility AG. Dia pun senang dengan hal itu karena mereka mendukungnya sepenuh hati tanpa membebaninya dengan ekspektasi apa pun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement