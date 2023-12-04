Marc Marquez Gabung Ducati, Enea Bastianini: Dia akan Jadi Duri Musim Depan

PEMBALAP Ducati Lenovo, Enea Bastianini, ikut memberikan komentar terkait kedatangan Marc Marquez ke tim Gresini Ducati. Kehadiran Marc Marquez dinilai menjadi hal positif namun, The Baby Alien juga disebut berpotensi menjadi 'duri' di tim Ducati.

Seperti diketahui, Marc Marquez bergabung ke Gresini Ducati usai memilih tidak melanjutkan kerjasama dengan Repsol Honda. Dia akan menggantikan posisi Fabio Di Giannantonio yang hijrah ke tim VR46.

"Tidak butuh waktu lama baginya untuk beradaptasi. Saya yakin akan menjadi duri di tahun 2024," kata Bastianini sambil tersenyum dikutip dari Corsedimoto.

"Jika musim ini sudah rumit, musim berikutnya akan lebih sulit lagi bagi semua orang," ujarnya lagi.

Bastianini juga memberikan komentar terkait gaya membalap Marc Marquez di atas motor Ducati. Sebagai seorang pilot Desmosedici, ia menilai The Baby Alien masih harus banyak merubah gaya balap untuk bisa cepat beradaptasi dengan tunggangan barunya itu.