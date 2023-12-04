Pakai Motor Italia, Marc Marquez Justru Hentikan Dominasi Pembalap Negeri Piza di MotoGP 2024?

PAKAI motor Italia, Marc Marquez justru hentikan dominasi pembalap Negeri Piza di MotoGP 2024? Sebab, The Baby Alien bakal membesut motor terbaik di grid MotoGP saat ini.

Seperti diketahui, Marquez akan menggeber motor Ducati Desmosedici GP23 pada MotoGP 2024. Pembalap asal Spanyol itu akan membela tim Gresini Racing usai hengkang dari Repsol Honda.

Untuk pertama kali dalam hidupnya, Marquez akan membesut motor pabrikan Italia. Ketika di Moto3 dan Moto2, pembalap berusia 20 tahun itu memakai motor pabrikan asal Austria yakni KTM.

Walau begitu, adaptasi Marquez cukup bagus. Dia mampu mengakhiri tes pascamusim MotoGP 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, Selasa 28 November 2023 di posisi empat.

Marquez menorehkan waktu satu putaran terbaik 1 menit 29,424 detik. Pembalap kelahiran Cervera itu hanya terpaut 0,171 detik dari pemuncak klasemen catatan waktu Maverick Vinales.

Bisa dikatakan, Marquez bakal menjadi penantang serius titel juara dunia MotoGP 2024. Dia akan menghadapi sejumlah pembalap asal Italia yang sama-sama memakai motor Ducati yakni Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi, dan Franco Morbidelli.