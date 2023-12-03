Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kontingen Indonesia Tampil Serba Merah di Upacara Pembukaan IWAS 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |20:22 WIB
Kontingen Indonesia Tampil Serba Merah di Upacara Pembukaan IWAS 2023
Kontingen Indonesia tampil serba merah pada Upacara Pembukaan IWAS 2023 (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA - Upacara pembukaan International Wheelchair and Amputee Sport (IWAS) World Abilitysport Games 2023 (WAG 2023) telah selesai pada Minggu (3/12/2023) malam waktu setempat. Turut hadir dalam upacara pembukaan, kontingen Indonesia tampil dengan kostum serba merah dalam acara tersebut.

Upacara pembukaan berlangsung di Auditorium His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, Nakhon Ratchasima, Thailand. Upacara pembukaan ini diawali dengan pengenalan negara peserta WAG 2023.

Kontingen Indonesia di IWAS 2023

Sejumlah wanita berkeliling mengitari auditorium sambil membawa papan nama negara peserta. Mereka mengenakan pakaian khas berkelir keemasan khas Thailand. Di sisi lain, suara musik serta permainan cahaya yang berwarna-warni membuat acara semakin meriah.

Setelah itu, barulah defile atlet berlangsung dalam upacara pembukaan. Kontingen Indonesia tampil menggunakan kostum serba merah, mulai dari topi, jaket, hingga celana.

Atlet para atletik, Jaenal Aripin memimpin defile kontingen Indonesia. Pasukan Merah-Putih berkeliling auditorium sambil melemparkan senyum dan sapa kepada para hadirin yang datang.

Selepas parade atlet, upacara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Salah satunya oleh Presiden World Ability Sport, Rudi Van Den Abbeele. Dalam sambutannya, dia menyampaikan motivasi dan semangat untuk para atlet yang akan bertanding.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement