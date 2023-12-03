Kontingen Indonesia Tampil Serba Merah di Upacara Pembukaan IWAS 2023

Kontingen Indonesia tampil serba merah pada Upacara Pembukaan IWAS 2023 (Foto: MPI/Cikal Bintang)

NAKHON RATCHASIMA - Upacara pembukaan International Wheelchair and Amputee Sport (IWAS) World Abilitysport Games 2023 (WAG 2023) telah selesai pada Minggu (3/12/2023) malam waktu setempat. Turut hadir dalam upacara pembukaan, kontingen Indonesia tampil dengan kostum serba merah dalam acara tersebut.

Upacara pembukaan berlangsung di Auditorium His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, Nakhon Ratchasima, Thailand. Upacara pembukaan ini diawali dengan pengenalan negara peserta WAG 2023.

Sejumlah wanita berkeliling mengitari auditorium sambil membawa papan nama negara peserta. Mereka mengenakan pakaian khas berkelir keemasan khas Thailand. Di sisi lain, suara musik serta permainan cahaya yang berwarna-warni membuat acara semakin meriah.

Setelah itu, barulah defile atlet berlangsung dalam upacara pembukaan. Kontingen Indonesia tampil menggunakan kostum serba merah, mulai dari topi, jaket, hingga celana.

Atlet para atletik, Jaenal Aripin memimpin defile kontingen Indonesia. Pasukan Merah-Putih berkeliling auditorium sambil melemparkan senyum dan sapa kepada para hadirin yang datang.

Selepas parade atlet, upacara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Salah satunya oleh Presiden World Ability Sport, Rudi Van Den Abbeele. Dalam sambutannya, dia menyampaikan motivasi dan semangat untuk para atlet yang akan bertanding.