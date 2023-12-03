Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Anak Didik Valentino Rossi Serang Marc Marquez Lagi: Pura-Pura Baik Itu Sampah!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |07:40 WIB
Anak Didik Valentino Rossi Serang Marc Marquez Lagi: Pura-Pura Baik Itu Sampah!
Pembalap Mooney VR46 Ducati, Marco Bezzecchi saat memimpin jalannya lomba (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARCO Bezzecchi (Mooney VR46) kembali berbicara mengenai insidennya dengan Marc Marquez di MotoGP Valencia 2023 kemarin. Bezzecchi menanggapi pernyataan Marquez yang mengatakan dirinya sempat berbicara kasar usai keduanya terlibat insiden di lintasan.

Seperti diketahui, Bezzecchi gagal finis di MotoGP Valencia pekan lalu setelah ditabrak Marquez di lap pertama. Usai balapan, anak didik Valentino Rossi itu kemudian menghampiri Marquez di paddock Repsol Honda.

Marquez mengaku Bezzecchi melabraknya dan melontarkan kata-kata kasar. Namun, Bezzecchi membantahnya. Bezzecchi mengatakan hanya mengeluarkan isi pikirannya setelah manuver Marquez membuat pembalap 25 tahun itu gagal finis.

"Saya tidak ingin membicarakan terlalu banyak, karena kami berbicara secara privat. Tapi kemudian saya membaca artikel yang menyebut saya mengeluarkan kata-kata kasar kepada Marquez," ujar Bezzecchi dikutip dari Speedweek.

"Bukan itu yang terjadi. Tentu saya katakan apa yang ada di pikiran saya, dan kalian tahu bagaimana cara saya melakukannya. Saya mengatakan apa yang saya pikir benar, dan dia melakukan hal yang sama," ucap Bezzecchi.

Halaman:
1 2
