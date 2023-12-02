Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2024: Kirim 16 Wakil, Ada Anthony Ginting hingga Gregoria Mariska!

Berikut daftar wakil Indonesia di Malaysia Open 2023. (Foto: Humas PP PBSI)

DAFTAR wakil Indonesia di Malaysia Open 2024 sudah diketahui. Indonesia turun dengan kekuatan penuh pada turnamen level Super 1000 itu. Total, ada 16 wakil yang diturunkan, termasuk Anthony Sinisuka Ginting hingga Gregoria Mariska Tunjung.

Ajang Malaysia Open 2024 akan dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia, 9-14 Januari 2024. Para pebulu tangkis dunia akan berebut poin dan juga hadiah pada ajang level Super 1000 tersebut.

Dari sektor tunggal putra, Indonesia mengirimkan tiga perwakilan terbaiknya. Ketiga pebulu tangkis itu ialah Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Dari sektor tunggal putri, dua pebulu tangkis andalan juga akan mewakili Merah-Putih. Mereka ialah Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani.

Sektor ganda putra mengirimkan perwakilan terbanyak untuk ajang tersebut. Lima pasangan terbaik Tanah Air akan berjibaku untuk memperebutkan gelar juara dalam turnamen bergengsi itu.

Kelima pasangan itu ialah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Sektor ganda putri hanya akan diwakili dua pasangan Indonesia. Mereka ialah Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari.

Sementara itu, sektor ganda campuran mengirimkan empat perwakilan. Mereka ialah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.