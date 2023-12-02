Jadi Adik Valentino Rossi Tak Buat Luca Marini Merasa Spesial

VALENCIA – Menjadi adik dari seorang Valentino Rossi tak membuat Luca Marini merasa spesial. Hal itu lah yang membuatnya memutuskan untuk mengejar mimpinya bergabung dengan tim pabrikan Honda di MotoGP 2024.

Marini meninggalkan motor terkuat di MotoGP milik Ducati yang selama dua musim terakhir di tungganginya bersama tim Mooney VR46 Ducati pada akhir musim 2023 ini. Dia memilih hengkang ke Repsol Honda, yang sedang dilanda kesulitan untuk bersaing di papan atas dalam beberapa tahun terakhir.

Tugas berat pun menantinya di tim pabrikan asal Jepang itu. Selain harus membantu mengembangkan proyek motornya untuk bisa bersaing lagi, dia juga menggantikan nama besar seorang Marc Marquez yang telah mengoleksi enam gelar juara MotoGP bersama mereka.

Padahal, jika menetap di Mooney VR46, bisa jadi posisinya akan terus aman karena tim itu dimiliki oleh kakak tirinya sendiri yang merupakan legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi. Namun, rider asal Italia tersebut tak berpikir seperti itu.

Sebab, bisa mendapatkan kursi di tim pabrikan merupakan Impian besarnya saat mentas di MotoGP. Dia benar-benar tak merasa spesial menjadi adik dari seorang The Doctor -julukan Rossi.

“Ini adalah langkah terakhir yang diperlukan. Ini proyek saya. Pergi ke tim pabrikan adalah impian dan tujuan saya,” kata Marini dilansir dari Motosan, Jumat (1/12/2023).