Debut di MotoGP 2024, Pedro Acosta Berambisi Segera Ramaikan Persaingan Gelar Juara

VALENCIA – Pembalap anyar GASGAS Tech3, Pedro Acosta, baru akan menjalani debutnya di MotoGP 2024 mendatang. Namun, juara dunia dua kali itu berharap dirinya tak perlu menunggu waktu yang lama untuk bisa berada dalam jalur perebutan gelar kelas utama.

Acosta dipromosikan oleh KTM dari Moto2 ke MotoGP pada musim depan. Meski baru berusia 19 tahun, ekspektasi tinggi terhadap kemampuannya sangatlah besar.

Pasalnya, rider asal Spanyol itu langsung merebut gelar juara Moto3 dalam debutnya pada musim 2021 silam yang bisa dibilang sebagai debut terbaik sepanjang masa. Lalu, dia sukses memecahkan rekor milik Marc Marquez sebagai pemenang GP termuda dalam musim perdananya di Moto2 tahun lalu sampai akhirnya bisa menjadi juara pada musim 2023.

Acosta pun tampil cukup baik dalam penampilan perdananya dengan motor RC16 di tes pascamusim MotoGP di Valencia awal pekan ini dengan hanya tertinggal 1,223 detik dari waktu tercepat yang dicatatkan Maverick Vinales. Meski berada di urutan 18, selisih waktu terrsebut membuktikan dirinya bisa beradaptasi cukup apik dengan kuda besi yang lebih besar.

Rider kelahiran 25 Mei 2004 itu pun sangat ambisius menatap kariernya di MotoGP. Dia berharap tak perlu menunggu waktu terlalu lama untuk bisa bersaing dalam perebutan gelar juara.

"Saya harap tidak terlalu lama,” kata Acosta saat ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum Acosta memperebutkan gelar di MotoGP, dilansir dari Speedweek, Jumat (1/12/2023).