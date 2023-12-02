Lahap 1003 Lap, Max Verstappen Pecahkan Rekor Ini di F1 2023

MONAKO – Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen, tak berhenti memecahkan rekor demi rekor di setiap musim dalam kariernya di F1. Kali ini, sebuah rekor kembali dipecahkan olehnya setelah F1 2023 berakhir pada akhir pekan lalu di GP Abu Dhabi.

Dilansir dari Instagram resmi F1, @f1, pada Jumat (1/12/2023), Verstappen berhasil memimpin dalam 1003 lap sepanjang musim 2023. Angka tersebut menjadikannya sebagai pembalap pertama dalam sejarah yang memimpin lebih dari 1000 lap dalam satu musim balapan jet darat terbaik di dunia itu.

Bintang asal Belanda itu jauh melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Sebastian Vettel pada 2011 lalu. Kala itu, Vettel mencatatkan rekor memimpin lap paling banyak dalam satu musim di angka 739 lap.

Sementara di posisi ketiga terdapat nama Nigel Mansell, yang memimpin sebanyak 694 lap di musim 1992. Lalu, Vettel juga menduduki peringkat keempat sepanjang sejarah pimpinan lap F1, dengan torehan 684 lap pada 2013 lalu, unggul satu lap saja dari sang legenda, Michael Schumacher, pada 2004 silam.

Rekor luar biasa yang dicatatakan oleh Verstappen tak lepas dari penampilan sensasional yang ditunjukkannya di musim ini. Dia berhasil menjadi juara F1 2023 dengan raihan 19 kemenangan dari 22 seri yang ada.

Catatan 19 kemenangan itu pun menjadi rekor kemenangan terbanyak dalam satu musim F1. Pembalap berusia 26 tahun itu memecahkan rekor atas namanya sendiri yang sebelumnya berada di angka 15 pada musim 2022.