Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Lahap 1003 Lap, Max Verstappen Pecahkan Rekor Ini di F1 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |03:06 WIB
Lahap 1003 Lap, Max Verstappen Pecahkan Rekor Ini di F1 2023
Max Verstappen tampil sangat dominan bersama Red Bull Racing di F1 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

MONAKO – Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen, tak berhenti memecahkan rekor demi rekor di setiap musim dalam kariernya di F1. Kali ini, sebuah rekor kembali dipecahkan olehnya setelah F1 2023 berakhir pada akhir pekan lalu di GP Abu Dhabi.

Dilansir dari Instagram resmi F1, @f1, pada Jumat (1/12/2023), Verstappen berhasil memimpin dalam 1003 lap sepanjang musim 2023. Angka tersebut menjadikannya sebagai pembalap pertama dalam sejarah yang memimpin lebih dari 1000 lap dalam satu musim balapan jet darat terbaik di dunia itu.

Bintang asal Belanda itu jauh melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Sebastian Vettel pada 2011 lalu. Kala itu, Vettel mencatatkan rekor memimpin lap paling banyak dalam satu musim di angka 739 lap.

Sementara di posisi ketiga terdapat nama Nigel Mansell, yang memimpin sebanyak 694 lap di musim 1992. Lalu, Vettel juga menduduki peringkat keempat sepanjang sejarah pimpinan lap F1, dengan torehan 684 lap pada 2013 lalu, unggul satu lap saja dari sang legenda, Michael Schumacher, pada 2004 silam.

Rekor luar biasa yang dicatatakan oleh Verstappen tak lepas dari penampilan sensasional yang ditunjukkannya di musim ini. Dia berhasil menjadi juara F1 2023 dengan raihan 19 kemenangan dari 22 seri yang ada.

Catatan 19 kemenangan itu pun menjadi rekor kemenangan terbanyak dalam satu musim F1. Pembalap berusia 26 tahun itu memecahkan rekor atas namanya sendiri yang sebelumnya berada di angka 15 pada musim 2022.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement