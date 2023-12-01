Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting dan Jonatan Christie Diberi Target Juara di BWF World Tour Finals 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |01:05 WIB
Anthony Ginting dan Jonatan Christie Diberi Target Juara di BWF World Tour Finals 2023
Anthony Ginting dan Jonatan Christie ditargetkan gelar juara di BWF World Tour Finals 2023 (Foto: PBSI)
ANTHONY Ginting dan Jonatan Christie diberi target juara di BWF World Tour Finals (WTF) 2023. Kendati begitu, pelatih tunggal putra Irwansyah tidak ingin kedua anak buahnya terlalu terbebani dengan hal ini.

Jonatan Christie dan Anthony Ginting sukses mengamankan kuota maksimal perwakilan Indonesia di sektor tunggal putra WTF 2023. Mereka lolos karena tampil apik di sepanjang tahun hingga pantas menyaingi enam tunggal putra terbaik lainnya di dunia.

Anthony Ginting

Adapun enam pemain yang dimaksud adalah Kodai Naraoka (Jepang), Li Shi Feng (China), Viktor Axelsen (Denmark), Anders Antonsen (Denmark), Shi Yu Qi (China) dan Kunlavut Vitidsarn (Thailand). Bersama dengan Jonatan dan Ginting, mereka akan bersaing untuk menjadi yang terbaik di WTF 2023.

Irwansyah pun membeberkan persiapan dua tunggal putra terbaik Indonesia tersebut menuju WTF 2023, yang akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 13-17 Desember mendatang, berjalan dengan baik. Dia menyebut fokusnya saat ini adalah meningkatkan kekuatan fisik serta kecepatan mereka berdua.

“Dari segi kondisi fisik dipersiapkan agar bisa terus dijaga, sama speed. Ginting apalagi, ini terus kami tekankan ke dia soal itu dan dia juga dari kemarin latihan udah capek banget dan dia mau maksa banget. Jadi menurut saya persiapan ke WTF ini bagus banget,” kata Irwansyah kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu (29/11/2023).

Tak tanggung-tanggung, Irwansyah memasang target tinggi untuk Jojo -sapaan Jonatan- dan Ginting. Dia ingin salah satu dari mereka bisa menjadi juara WTF 2023.

“Lihat aja pasti kuat mereka (Ginting dan Jojo). Makanya target semuanya mau juara,” jelas pelatih asal Medan itu.

