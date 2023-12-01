Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Pimpin 1003 Lap di F1 2023, Max Verstappen Ukir Rekor Baru

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |21:01 WIB
Pimpin 1003 Lap di F1 2023, Max Verstappen Ukir Rekor Baru
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Reuters)
A
A
A

MONAKO – Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen berhasil mengukir rekor baru usai Formula One (F1) 2023 berakhir di GP Abu Dhabi pada pekan lalu. Tepatnya Verstappen menjadi pembalap pertama di ajang tersebut yang mampu memimpin 1000 lap selama semusim.

Dilansir dari Instagram resmi F1, @f1, pada Jumat (1/12/2023), Verstappen berhasil memimpin dalam 1003 lap sepanjang musim 2023. Angka tersebut menjadikannya sebagai pembalap pertama dalam sejarah yang memimpin lebih dari 1000 lap dalam satu musim balapan jet darat terbaik di dunia itu.

Bintang asal Belanda itu jauh melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Sebastian Vettel pada 2011 lalu. Kala itu, Vettel mencatatkan rekor memimpin lap paling banyak dalam satu musim di angka 739 lap.

Sementara di posisi ketiga terdapat nama Nigel Mansell, yang memimpin sebanyak 694 lap di musim 1992. Lalu, Vettel juga menduduki peringkat keempat sepanjang sejarah pimpinan lap F1, dengan torehan 684 lap pada 2013 lalu, unggul satu lap saja dari sang legenda, Michael Schumacher, pada 2004 silam.

Max Verstappen

Rekor luar biasa yang dicatatakan oleh Verstappen tak lepas dari penampilan sensasional yang ditunjukkannya di musim ini. Dia berhasil menjadi juara F1 2023 dengan raihan 19 kemenangan dari 22 seri yang ada.

