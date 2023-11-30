Hasil Syed Modi International 2023: Praveen Jordan/Melati Daeva Dikandaskan Wakil Thailand di 16 Besar

HASIL Syed Modi International 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti kandas di babak 16 besar dari wakil Thailand, Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat, dengan skor 19-21 dan 15-21.

Dengan demikian, Praveen/Melati harus mengakhiri langkahnya di babak 16 besar turnamen Super 300 itu. Berikutnya, sang wakil Thailand akan menemui salah satu di antara Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman) dan Chen Zhi Ray/Yang Ching Tun (Taiwan) di babak perempatfinal.

Bermain di BBD U.P. Badminton Academy, Lucknow, India, Kamis (30/11/2023) siang WIB, Pramel -sebutan Praveen/Melati- bertarung sengit dengan Ruttanapak/Jhenicha sejak awal pertandingan. Meski selalu dalam posisi tertinggal, mereka mampu menyamakan kedudukan hingga menginjak skor 6-6.

Setelah itu, pasangan PB Djarum tersebut kembali membuat skor imbang menjadi 10-10 setelah sebelumnya ketinggalan 6-8 dan 7-10. Namun, mereka lagi-lagi tertinggal dari Ruttanapak/Jhenicha di interval gim pertama dengan skor 10-11.

Pasangan Thailand masih terus mendominasi selepas interval. Mereka berhasil menekan Praveen/Melati dan menjauh dengan keunggulan 15-12.

Akan tetapi, Pramel perlahan-lehan bisa bangkit dan keluar dari tekanan hingga berbalik unggul 17-16. Sayangnya, setelah itu skor kembali imbang 19-19 dan mereka malah lengah di poin-poin kritis sehingga akhirnya kalah dengan skor 19-21 di gim pertama.