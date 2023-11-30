Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tahun Lalu Runner-up, Anthony Ginting Targetkan Juara BWF World Tour Finals 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |05:16 WIB
Tahun Lalu Runner-up, Anthony Ginting Targetkan Juara BWF World Tour Finals 2023
Anthony Sinisuka Ginting menargetkan juara BWF World Tour Finals 2023 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA - Anthony Sinisuka Ginting menargetkan juara BWF World Tour Finals 2023 setelah merasakan seperti apa runner-up pada gelaran tahun lalu. Tunggal putra Indonesia itu menjadikan target tersebut sebagai motivasinya untuk berlatih lebih baik setiap hari.

Ginting menjadi salah satu dari dua tunggal putra Indonesia yang lolos ke WTF 2023. Dia mendapatkan tiket ke turnamen akhir tahun tersebut setelah mengamankan posisi keenam klasemen akhir Race to WTF 2023 dengan raihan 82.840 poin.

Anthony Sinisuka Ginting

Ini akan menjadi kali keenam Onik lolos ke turnamen yang mempertemukan delapan pemain terbaik sepanjang tahun tersebut. Pada BWF World Tour Finals 2022 di Thailand, dia meraih hasil terbaiknya dengan menjadi runner-up.

Pemain ranking dua dunia itu pun berambisi untuk kembali ke final dan keluar sebagai juara WTF 2023. Namun, dia akan fokus menampilkan performa terbaiknya lebih dulu di setiap pertandingan agar bisa mencapai target tersebut.

“Pastinya setiap pertandingan apalagi lihat hasil tahun lalu di final, pengen jadi yang terbaik atau juara," kata Anthony Ginting kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu 29 November 2023.

"Tapi ya itu tadi buat mencapai target itu banyak step-step yang dilalui dulu,” imbuh pemain asal Cimahi itu.

Halaman:
1 2
