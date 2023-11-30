Advertisement
NETTING

Lolos BWF World Tour Finals 2023, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Sangka

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |03:02 WIB
Lolos BWF World Tour Finals 2023, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Sangka
Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, sukses lolos ke BWF World Tour Finals 2023. Mereka pun mengaku tak menyangka bisa lolos ke ajang itu.

Pasalnya, peringkat poin Bagas/Fikri menuju turnamen penutup tahun itu sempat sangat jauh dari zona aman. Tetapi, Bakri -sebutan Bagas/Fikri- akhirnya bisa mengamankan tiket ke BWF World Tour Finals 2023 setelah mengamankan posisi delapan alias terakhir di klasemen perolehan poin Race to BWF World Tour Finals 2023 2023 dengan koleksi 80.800 poin.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Namun, Bagas/Fikri sempat terancam gagal lolos karena gugur di babak 32 besar China Masters 2023 pekan lalu, yang menjadi kesempatan terakhir untuk mengumpulkan poin. Beruntung, pasangan Taiwan, Lee Yang/Wang Chi Lin, gugur di perempatfinal turnamen Super 750 itu.

Padahal, Bagas/Fikri wajib melaju ke semifinal untuk mengamankan tiket ke BWF World Tour Finals 2023 2023. Alhasil, kondisi itu membuat Bagas/Fikri otomatis memastikan diri mentas di turnamen yang akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 13-17 Desember 2023 itu.

Bagas/Fikri pun mengaku sempat enggan menonton pertandingan antara Lee/Yang dan duet China, Liang Wei Keng/Wang Chang, di perempatfinal China Masters 2023. Sebab, mereka merasa harap-harap cemas menunggu kepastian mereka tampil di BWF World Tour Finals 2023.

Namun, karena teman-teman lain di Pelatnas PBSI menyaksikannya ketika di bandara sepulang dari China, Bagas/Fikri turut nimbrung. Pada akhirnya, Bagas/Fikri sangat senang dan bersyukur bisa lolos ke BWF World Tour Finals 2023. Terlebih, ini akan menjadi debut mereka di turnamen penutup musim tersebut.

“Alhamdulilah senang, bukan senang di atas penderitaan orang lain, cuman kan mereka saingannya kita juga, jadi mungkin udah rejekinya kita buat masuk (WTF) jadi patut disyukuri aja,” kata Fikri kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu 29 November 2023.

