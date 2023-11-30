Terungkap! Begini Kondisi Cedera Apriyani Rahayu Jelang Tampil di BWF World Tour Finals 2023

JAKARTA – Pebulu tangkis spesialis ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu, membeberkan kondisinya jelang tampil di BWF World Tour Finals 2023. Pasalnya, Apriyani diketahui didera cedera dalam beberapa waktu terbaik.

Kabar baik pun datang dari Apriyani Rahayu. Dia mengungkapkan kondisi cederanya kini sudah pulih 90 persen.

Soal dirinya mundur di pertengahan laga babak 16 besar China Masters 2023 bersama Siti Fadia Silva Ramadhanti pada pekan lalu, Apriyami mengatakan tak mau memaksakan diri. Pasalnya, memang dirinya merasa belum pulih sepenuhnya kala itu.

“Ya, kemarin kan memang pada saat China Masters saya masih ngerasa pas latihan masih kurang nyaman ya karena itu masih mungkin 50 persen pulih saya rasa,” ujar Apriyani kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Rabu 29 November 2023.

“Jadi, pada saat di lapangan pun, saya juga tidak mau maksa karena pada saat latihan juga kan masih berasa,” lanjutnya.

“Terus, habis itu juga Fadia ngingetin kayak jangan dipaksa juga karena kan kita masih banyak pertandingan untuk ke depannya gitu. Bukan hanya WTF saja, jadi memang banyak jadi kita lihat perkembangannya lagi untuk ke depannya. Saya juga enggak mau maksa juga karena di Januari padat banget jadwalnya,” jelas Apriyani.

Dari pantauan MNC Portal di Pelatnas PBSI, Apriyani sudah mulai berlatih lagi, meski dengan balutan di bagian betis serta lututnya. Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan lututnya turut dibalut karena bengkak akibat terpengaruh dari cedera betis yang berada tepat di bagian bawah belakang lututnya.

Meski begitu, Apriyani membeberkan bahwa kondisinya sudah semakin membaik dan bahkan sudah 90 persen pulih. Kini, fokusnya adalah untuk menyetel ulang mindsetnya agar bisa melawan trauma cedera sehingga bisa berani ketika tampil di lapangan tanpa ragu-ragu dan khawatir bakal cedera lagi.

“Alhamdulillah sekarang saya merasa sudah 90 persen baik. Alhamdulillah sudah berkurang sakitnya dan tidak ada rasa ngilu,” jelas mantan duet Greysia Polii itu.

“Terus bagian belakangnya juga sudah enakan. Biasanya kan habis pakai itu masih ada rasa pegal gitu, terus kayak uratnya ketarik tarik gitu loh,” lanjutnya.

“Tapi, Alhamdulillah sekarang saya rasain pas latihan saya drilling juga dari kemarin pas selesai udah enggak gitu dan ngilu yang di sini (betis) pun juga sudah enggak ada,” tutur Apriyani.

“Jadi sudah lebih baik nih sekarang, terus dilanjutin penguatannya lagi, penguatannya lagi. Mungkin level latihannya dinaikin lagi gitu. Jadi ya itu sih yang saya rasain dan selebihnya ya beraninya lagi, mindsetnya lagi yang 10 persennya dari 90 persen itu,” sambungnya.