Kelar Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2023, Marc Marquez Lakukan Operasi Lengan Kanan

MADRID – Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, melakukan operasi di lengan kanannya selepas tes pascamusim di Valencia pada awal pekan ini. Tindakan tersebut dilakukan karena dirinya mengalami sindrom kompartemen alias arm pump.

Marc Marquez telah jatuh sebanyak 28 kali sepanjang musim MotoGP 2023. Dia pun mengalami kecelakaan dalam balapan perpisahannya dengan Repsol Honda di GP Valencia 2023 pada akhir pekan lalu setelah ditabrak oleh Jorge Martin.

Namun, pada Selasa, 28 November 2023, The Baby Alien -julukan Marquez- tampil luar biasa dalam debutnya bersama Gresini Ducati pada tes pascamusim di Valencia. Dia mengakhiri uji coba itu di urutan keempat dengan selisih 0,171 detik saja dari rider Aprilia Racing, Maverick Vinales, yang mencatatkan waktu tercepat.

Meski tampil gemilang dalam tes tersebut, ternyata Marquez menderita arm pump yang telah dirasakannya sepanjang paruh kedua musim 2023. Sehari setelah tes di Valencia, dia pun langsung terbang ke Madrid untuk melakukan operasi dengan Dr Ignacio Roder de Ona agar cederanya itu ditangani dan semuanya telah selesai dengan lancar tanpa kendala.

Rider berusia 30 tahun itu pun membagikan fotonya di media sosial setelah menjalani operasi tersebut dengan kondisi lengan yang terbalut. Dia menegaskan bahwa tindakan itu diambil agar dia menatap musim MotoGP 2024 dengan maksimal..

“Pada paruh kedua musim ini, saya menderita sindrom kompartemen di lengan kanan saya. Kami memecahkan masalah pagi ini dengan Dr. Ignacio Roger de Oña dan tim mereka agar siap menghadapi tahun 2024!” tulis Marquez dalam keterangan foto di Twitter-nya, @marcmarquez93, Kamis (30/11/2023) dini hari WIB.