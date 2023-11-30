Momen Raut Muka Bahagia Marc Marquez Setelah Debut Manis Bareng Gresini Ducati di Sirkuit Valencia

MOMEN raut muka bahagia Marc Marquez setelah debut manis bareng Gresini Ducati di Sirkuit Valencia menjadi sorotan. Pasalnya, The Baby Alien terlihat tersenyum lebar usai membesut motor Ducati Desmosedici GP23.

Akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba, Marquez resmi hengkang dari tim Repsol Honda dan memulai mengukir sejarah baru di tim Gresini Racing. Reaksi bahagia sang pembalap menjadi sorotan saat tes di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, Selasa 28 November 2023.

Terlihat Marquez memberikan ekspresi full senyum dengan mengangkat alisnya untuk menunjukkan kegembiraannya saat berbincang dengan kru Gresini Racing di garasi. Mood bahagia itu dikonfirmasi oleh Manajer Tim Michele Masini.

“Hari ini luar biasa bagi tim. Perasaannya luar biasa di kedua sisi garasi,” kata Masini, dikutip dari laman resmi MotoGP, Kamis (30/11/2023).

Marquez mengakhiri Tes Pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Ricardo Tormo di posisi empat. Pembalap asal Spanyol itu mencetak waktu satu putaran terbaik 1 menit 29,424 detik pada percobaan ke-46.

Meski begitu, Marquez dan tim Gresini masih enggan memberikan komentar terbuka terkait performa tersebut. Hal itu sangat lumrah bagi pembalap yang baru bergabung ke tim baru dan menjalani tes usai kelar musim berjalan di MotoGP.