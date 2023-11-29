Hasil Syed Modi International 2023: Pulangkan Wakil Malaysia, Alwi Farhan Melesat ke 16 Besar!

HASIL Syed Modi International 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra muda Indonesia, Alwi Farhan, berhasil melesat ke babak 16 besar usai memulangkan wakil Malaysia, Sholeh Aidil.

Laga babak 32 besar itu dilakoni Alwi di BBD U.P. Badminton Academy, Lucknow, India, Rabu (29/11/2023) siang WIB. Alwi yang tampil gacor mampu menang dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-12 dalam waktu 42 menit.

Jalannya Pertandingan

Alwi memulai laga dengan apik. Dia langsung berhasil mencuri sembilan poin pertama dan unggul 9-0 terlebih dahulu. Namun, setelah itu, Aidil mampu bangkit dan membuat keunggulan Alwi kini hanya menjadi 9-5.

Tak ingin dikejar setelah tampil apik pada awal gim pertama, Alwi pun berusaha menjauh. Dia sukses kembali menjauh dengan keunggulan 12-5.

Alwi sempat ditempel ketat oleh Aidil pada skor 14-13 dan kemudian 15-14. Namun, dia mampu kembali menjauh pada skor 17-14.

Meskipun sempat kembali nyaris dikejar, Alwi sukses mempertahankan keunggulannya hingga akhir gim pertama. Dia menang dengan skor 21-17.