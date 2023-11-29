Perbedaan Sistem Perhitungan Poin MotoGP di Sprint Race dan Main Race

PERBEDAAN sistem perhitungan poin MotoGP di sprint race dan main race (balapan utama) akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, MotoGP 2023 telah rampung digelar usai menyelesaikan seri terakhir bertajuk MotoGP Valencia 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo, Minggu 26 November 2023 malam WIB.

Hasilnya, Francesco Bagnaia keluar sebagai juara dunia MotoGP 2023 dengan koleksi 467 poin. Kemudian, Jorge Martin jadi runner-up dengan 428 poin, Marco Bezzecchi di peringkat ketiga (329 poin), Brad Binder di peringkat keempat (290 poin), dan Johann Zarco masuk lima besar (221 poin).

Menariknya, MotoGP 2023 menerapkan format baru yang berbeda dengan edisi sebelumnya. Format baru di MotoGP 2023, yakni ada sesi sprint race. Sprint race sendiri merupakan sesi balapan tambahan setiap Sabtu yang digelar tiga jam setelah sesi kualifikasi MotoGP berakhir.

Sprint race hanya memakai 12 putaran dan memberikan poin tambahan kepada sembilan pembalap terdepan. Sesi ini juga memengaruhi penghitungan poin di klasemen MotoGP. Nantinya, poin yang didapat dari sprint race akan diakumulasikan dengan balapan utama tiap serinya.

Adapun penghitungan poin di sprint race ini, yakni 12 poin untuk peraih podium pertama alias pemenang, podium ke-2 mendapat tambahan 9 poin, dan podium ke-3 diganjar 7 poin. Sementara itu, poin yang didapat posisi berikutnya yakni posisi ke-4 (6 poin), posisi ke-5 (5 poin), posisi ke-6 (4 poin), posisi ke-7 (3 poin), posisi ke-8 (2 poin), dan posisi ke-9 (1 poin).

Sedangkan untuk penghitungan poin balapan utama MotoGP, pembalap akan mendapat lebih banyak poin dari sprint race. Pembalap yang meraih podium pertama akan mendapat 25 poin.

Kemudian, pembalap yang naik podium kedua dihadiahi 20 poin dan podium ketiga mendapat 16 poin. Rider yang akan mendapat poin di setiap balapannya hanya yang finis dari urutan 1 hingga 15. Sedangkan pembalap yang finis di urutan 16 dan seterusnya, mereka tidak mendapat poin.