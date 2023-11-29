Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Perbedaan Sistem Perhitungan Poin MotoGP di Sprint Race dan Main Race

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |18:49 WIB
Perbedaan Sistem Perhitungan Poin MotoGP di Sprint Race dan Main Race
Para pembalap MotoGP 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

PERBEDAAN sistem perhitungan poin MotoGP di sprint race dan main race (balapan utama) akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, MotoGP 2023 telah rampung digelar usai menyelesaikan seri terakhir bertajuk MotoGP Valencia 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo, Minggu 26 November 2023 malam WIB.

Hasilnya, Francesco Bagnaia keluar sebagai juara dunia MotoGP 2023 dengan koleksi 467 poin. Kemudian, Jorge Martin jadi runner-up dengan 428 poin, Marco Bezzecchi di peringkat ketiga (329 poin), Brad Binder di peringkat keempat (290 poin), dan Johann Zarco masuk lima besar (221 poin).

Podium MotoGP 2023

Menariknya, MotoGP 2023 menerapkan format baru yang berbeda dengan edisi sebelumnya. Format baru di MotoGP 2023, yakni ada sesi sprint race. Sprint race sendiri merupakan sesi balapan tambahan setiap Sabtu yang digelar tiga jam setelah sesi kualifikasi MotoGP berakhir.

Sprint race hanya memakai 12 putaran dan memberikan poin tambahan kepada sembilan pembalap terdepan. Sesi ini juga memengaruhi penghitungan poin di klasemen MotoGP. Nantinya, poin yang didapat dari sprint race akan diakumulasikan dengan balapan utama tiap serinya.

Adapun penghitungan poin di sprint race ini, yakni 12 poin untuk peraih podium pertama alias pemenang, podium ke-2 mendapat tambahan 9 poin, dan podium ke-3 diganjar 7 poin. Sementara itu, poin yang didapat posisi berikutnya yakni posisi ke-4 (6 poin), posisi ke-5 (5 poin), posisi ke-6 (4 poin), posisi ke-7 (3 poin), posisi ke-8 (2 poin), dan posisi ke-9 (1 poin).

Sedangkan untuk penghitungan poin balapan utama MotoGP, pembalap akan mendapat lebih banyak poin dari sprint race. Pembalap yang meraih podium pertama akan mendapat 25 poin.

Kemudian, pembalap yang naik podium kedua dihadiahi 20 poin dan podium ketiga mendapat 16 poin. Rider yang akan mendapat poin di setiap balapannya hanya yang finis dari urutan 1 hingga 15. Sedangkan pembalap yang finis di urutan 16 dan seterusnya, mereka tidak mendapat poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement