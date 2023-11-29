Momen Marc Marquez Jadi yang Tercepat di Tes Pramusim MotoGP 2024 Bersama sang Adik Alex Marquez

Marc Marquez sempat menjadi yang tercepat dalam tes pramusim MotoGP 2024 (Foto: Twitter/motogp)

MOMEN Marc Marquez jadi yang tercepat di tes pramusim MotoGP 2024 bersama sang adik Alex Marquez akan dibahas di sini. The Baby Alien – julukan Marc Marquez – tampil menjanjikan selama tes di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia pada Selasa (28/11/2023).

MotoGP 2023 sudah resmi rampung pada hari Minggu (26/11/2023) kemarin. Kini, para pembalap sudah mulai melakukan persiapan menjelang MotoGP 2024, dengan tes pramusim dilaksanakan di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia.

Marc Marquez akan pindah ke Gresini Ducati pada musim depan. Dia sudah mulai menjajal kendaraan barunya, Desmodici GP23, dalam tes tersebut.

Selama ini, Marc Marquez selalu mengeluhkan kualitas motor RC213V milik Honda yang membuatnya sulit bersinar. Namun, bersama Desmodici, yang notabenenya adalah motor terbaik di MotoGP pada saat ini, Marc Marquez sukses menunjukkan tajinya.

Sang pembalap asal Spanyol berusia 30 tahun menyelesaikan tes pramusim dengan menjadi yang tercepat keempat dengan catatan 1 menit 29,424 detik. Namun, sempat ada momen ketika Marquez tercatat sebagai yang tercepat.