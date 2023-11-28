Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Langsung Menggila di Tes Pramusim MotoGP 2024, Posisi 3 Hanya 7 Putaran!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |18:04 WIB
Marc Marquez Langsung Menggila di Tes Pramusim MotoGP 2024, Posisi 3 Hanya 7 Putaran!
Marc Marquez mendengarkan masukan dari kru Gresini Racing (Foto: Twitter/@GresiniRacing)
A
A
A

CHESTE - Marc Marquez langsung menggila pada tes Pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, Selasa (28/11/2023) sore WIB. The Baby Alien menduduki posisi ketiga tercepat untuk sementara hanya dalam tujuh putaran saja.

Marquez membuat heboh pencinta MotoGP ketika memutuskan hengkang dari Repsol Honda. Pasalnya, dia berani meninggalkan tim pabrikan Honda dan bergabung bersama tim customer (independen/satelit) Ducati yakni Gresini Racing pada MotoGP 2024.

Motor Ducati Desmosedici GP23 milik Marc Marquez (Foto: Twitter/@GresiniRacing)

Dalam pernyataan resminya, Marquez mengaku sulit meninggalkan Honda Racing Corporation (HRC) yang sudah menjadi rumah dan keluarganya selama 11 musim beruntun di MotoGP. Namun, keputusan sulit itu mesti diambil.

Sebab, Marquez masih memiliki ambisi yang membara di dalam dadanya. Pembalap berusia 30 tahun itu ingin dapat tampil kompetitif lagi, sesuatu yang sulit dicapai bersama motor Honda RC213V, di tengah dominasi Ducati Desmosedici GP.

Beruntung, Honda cukup suportif dan memberikan izin bagi Marquez untuk langsung menjajal motor Ducati Desmosedici GP23 yang akan dipakainya musim depan. Itu artinya, dia membesut kuda besi tersebut pada tes di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol.

Benar saja, dari unggahan yang beredar di media sosial, Marquez langsung tampil impresif hanya dalam tujuh putaran. Dia mencetak waktu satu lap terbaik 1 menit 30,683 dengan motor Ducati Desmosedici GP23.

Halaman:
1 2
