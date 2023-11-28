3 Pembalap di Era MotoGP yang Juara Back to Back, Nomor 1 Penerus Valentino Rossi!

3 pembalap di era MotoGP yang juara back to back akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya adalah sang penerus Valentino Rossi.

Balapan MotoGP memang selalu menyuguhkan balapan seru setiap musimnya. Pertarungan perebutan gelar juara pun kerap berlangsung panas, termasuk yang terjadi pada musim ini.

Tetapi, beberapa pembalap berhasil melalui persaingan sengit itu hingga meraih gelar juara. Bahkan, ada sejumlah nama yang berhasil meraih gelar secara beruntun atau back to back. Siapa saja mereka? Berikut 3 pembalap di era MotoGP yang juara back to back.

3. Marc Marquez





Salah satu pembalap di era MotoGP yang juara back to back adalah Marc Marquez. Dia jadi salah satu pembalap yang sudah mengumpulkan banyak gelar juara di kelas MotoGP.

Sejak naik ke kelas MotoGP pada 2013, Marquez total sudah meraih 6 gelar juara. Dia pun beberapa kali bisa menjadi juara back to back.

Hal itu pertama kali dilakukan The Baby Alien -julukan Marc Marquez- pada 2014. Kala itu, dia sukses mempertahankan gelar juaranya yang diraih pada musim debutnya di MotoGP pada 2013.

Absen juara pada 2015, Marquez menjadi kampiun lagi di MotoGP pada 2016. Bahkan, gelar juara itu berhasil dipertahankan Marquez dalam 3 musim beruntun selanjutnya, yakni pada 2017, 2018, dan 2019.

Sayang, sejak 2020, Marquez belum bisa lagi meraih gelar juara. Hal ini terjadi karena faktor cedera juga yang dialaminya sejak kecelakaan parah di MotoGP Spanyol 2020.