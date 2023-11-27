Alasan Terbesar Valentino Rossi Perintahkan Francesco Bagnaia Ikuti Ban Jorge Martin di MotoGP Valencia 2023

ALASAN terbesar Valentino Rossi perintahkan Francesco Bagnaia ikuti ban Jorge Martin di MotoGP Valencia 2023 terungkap. Sebab, perintah itu terbukti berperan besar mengantarkan Pecco mengunci titel juara dunia MotoGP 2023.

Bagnaia mendapatkan nasihat dan arahan langsung dari sang mentor Rossi untuk memakai ban yang sama seperti yang digunakan Martin pada balapan yang berlangsung Minggu 26 November 2023. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan.

"Menurut saya, pada kesempatan seperti ini, dia seharusnya memasang ban yang sama persis. Ban Martin, jadi (Pecco) akan berjalan seperti dia," kata Rossi, melansir laman Corse di Moto, Senin (27/11/2023).

Legenda balap sekaligus pemilik VR46 Riders Academy menuturkan jika pemilihan ban yang benar maka akan mendapat hasil yang bagus. Perkataan itu terbukti benar.

“Jika ban tersebut tepat, keduanya akan baik-baik saja; jika mereka salah, keduanya akan menjadi buruk," kata Rossi.

"Namun Pecco merasa sangat nyaman pagi ini, Bez (Marco Bezzecchi) dan (Luca) Marini pun memanfaatkannya," tambah The Doctor.

Rossi membaca Martin sangat siap dan semangat dalam balapan seri terakhir itu. Hal itu dilihanya dari Sprint Race MotoGP Valencia 2023 di mana Martinator keluar sebagai pemenang.