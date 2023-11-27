Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Terbesar Valentino Rossi Perintahkan Francesco Bagnaia Ikuti Ban Jorge Martin di MotoGP Valencia 2023

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |20:37 WIB
Alasan Terbesar Valentino Rossi Perintahkan Francesco Bagnaia Ikuti Ban Jorge Martin di MotoGP Valencia 2023
Valentino Rossi memerintahkan Francesco Bagnaia mengikuti ban Jorge Martin (Foto: Twitter/@PeccoBagnaia)
A
A
A

ALASAN terbesar Valentino Rossi perintahkan Francesco Bagnaia ikuti ban Jorge Martin di MotoGP Valencia 2023 terungkap. Sebab, perintah itu terbukti berperan besar mengantarkan Pecco mengunci titel juara dunia MotoGP 2023.

Bagnaia mendapatkan nasihat dan arahan langsung dari sang mentor Rossi untuk memakai ban yang sama seperti yang digunakan Martin pada balapan yang berlangsung Minggu 26 November 2023. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan.

Jorge Martin dan Francesco Bagnaia

"Menurut saya, pada kesempatan seperti ini, dia seharusnya memasang ban yang sama persis. Ban Martin, jadi (Pecco) akan berjalan seperti dia," kata Rossi, melansir laman Corse di Moto, Senin (27/11/2023).

Legenda balap sekaligus pemilik VR46 Riders Academy menuturkan jika pemilihan ban yang benar maka akan mendapat hasil yang bagus. Perkataan itu terbukti benar.

“Jika ban tersebut tepat, keduanya akan baik-baik saja; jika mereka salah, keduanya akan menjadi buruk," kata Rossi.

"Namun Pecco merasa sangat nyaman pagi ini, Bez (Marco Bezzecchi) dan (Luca) Marini pun memanfaatkannya," tambah The Doctor.

Rossi membaca Martin sangat siap dan semangat dalam balapan seri terakhir itu. Hal itu dilihanya dari Sprint Race MotoGP Valencia 2023 di mana Martinator keluar sebagai pemenang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement