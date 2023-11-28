Marc Marquez Gabung Ducati, Valentino Rossi: Dia Bakal Berbahaya di MotoGP 2024

LEGENDA MotoGP, Valentino Rossi, menilai musim 2024 akan sangat menarik. Sebab bergabungnya Marc Marquez dinilai Rossi akan membuat The Baby Alien kembali berbahaya dan hal tersebut bisa menjadi sinyal bahaya untuk pembalap lain

Ya, The Baby Alien diyakini akan menjadi pembalap yang mengerikan musim depan. Rossi pun segera memperingatkan para murid dan ridernya agar tetap bugar dari segala hal.

Pria yang akrab disapa The Doctor itu juga mengaku tertarik untuk melihat kiprah Marquez dengan Ducati. Mengingat saat ini tim pabrikan asal Italia tersebut paling moncer di MotoGP 2023.

"Kedatangan Marc akan sangat menarik untuk dilihat, begitu pula bagaimana Ducati akan mengelolanya. Marc akan sangat berbahaya dan para rider kami harus bugar,” tutur Rossi, dipetik dari Motosan, Selasa (28/11/2023).

Sebagaimana diketahui, Marquez untuk kali pertamanya pindah tim sejak debut di MotoGP pada 2013 lalu. Dia cukup setia bersama Honda selama kurang lebih 10 tahun lamanya.